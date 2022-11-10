قبلي: الغاء الاضراب الجهوي في قطاع النقل العمومي بعد التوصل الى اتفاق

اكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول على المنشات والدواوين عبد الجليل بوعزة ل"وات" الغاء الاضراب الذي كان من المزمع تنفيذه اليوم الخميس في قطاع النقل العمومي، وذلك اثر الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال الجلسة الصلحية التي انعقدت عشية امس بمقر الولاية برئاسة المعتمد الاول وبحضور ممثلين عن الشركة الجهوية للنقل بقابس وعن تفقدية الشغل





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واوضح بوعزة ان اهم الاتفاقات التي تم التوصل اليها تشمل تدعيم الموارد البشرية بجهة قبلي بثلاثة انتدابات جديدة، مع الحاق سائقين اضافيين اثر استكمال الاجراءات في الغرض، ونقلة سائق من مقر عمله بقابس ليباشر العمل بوكالة النقل بدوز، فضلا عن الحاق سائق من شركة نقل تونس ليعمل بوكالة النقل بقبلي، مع تمتيع 4 اعوان بترقية لخطة مراقبكما تم الاتفاق على دعم الجهة بحافلة صغيرة الحجم واخرى من النوع الكبير فضلا عن تعويض حافلتين من نوع "ايكاريس" بحافلتين اخريين والعمل على استكمال توسعة مستودع الحافلات بقبلي، علاوة على تكليف محام من طرف الشركة الجهوية للنقل بقابس لرفع قضية حوز في خصوص المستودع المستغل من طرف وكالة الشركة بمعتمدية سوق الاحدوفي ذات السياق، تم الاتتفاق على عقد جلسة في شهر ديسمبر المقبل بحضور ممثل عن وزارة النقل وممثل عن الجامعة العامة للنقل لاستكمال النظر في بقية المطالب ومن اهمها وضعية الشركة الجهوية للنقل بقابس التي لا يوجد على راسها رئيس مدير عام منذ فترة، مع مناقشة وضعية ومهام الادارة الجهوية للنقل بقبلي التي "لا تقوم بالدور المنتظر منها"، على حد تعبير بوعزة .يشار الى ان قطاع النقل العمومي بولاية قبلي كان قد شهد خلال السنة الجارية تنفيذ اضراب جهوي يوم 10 ماي الماضي مع التلويح بتنفيذ اضراب ثان في 21 سبتمبر تم تاجيله مرة اولى الى يوم 26 اكتوبر المنقضي ثم في مرة ثانية الى 10 نوفمبر الجاري قبل التوصل الى اتفاق بالغائه عقب الجلسة الصلحية التي انعقدت عشية امس الاربعاءحمد