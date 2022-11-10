العلاقات الثنائية والاستحقاقات القادمة محور لقاء وزير الخارجية بالسفير الاسباني الجديد


Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 - 06:07قراءة: 0 د, 50 ث
      
استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، يوم الأربعاء السفير الاسباني الجديد، فرانشيسكو خافي بويغ سورا، والذي سلمه نسخة من أوراق اعتماد سفيرا فوق العادة ومفوضا لمملكة اسبانيا لدى الجمهورية التونسية.


ووفق بلاغ اعلامي للوزارة نشرته مساء اليوم، ذكّر الجرندي بعمق العلاقات التونسية الإسبانية مؤكدا أهمية العمل، من خلال الاستحقاقات الثنائية القادمة، على مزيد تعزيز التشاور بين البلدين وتطوير التعاون وتنويعه ليشمل مجالات جديدة وواعدة.

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وأبرز عثمان الجرندي "ضرورة الدفع بالعلاقات الاقتصادية من خلال تطوير الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص بالبلدين."
وخلال اللقاء اكد وزيرالخارجية والسفير الاسباني الجديد أهمية تعزيز آليات التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف كأداة لمجابهة التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة والعالم وخاصة فيما يتعلق بأزمتي الغذاء والطاقة.

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واكد الجرندي للدبلوماسي الاسباني استعداد السلطات التونسية لتوفير جميع التسهيلات التي تمكنه من أداء مهامه على أحسن وجه.
من جهته عبّر السفير الاسباني عن اعتزازه بتمثيل بلاده بتونس مبرزا حرصه على توثيق الروابط التي تجمع بين تونس وإسبانيا وتعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي.

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