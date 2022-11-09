كاس الكنفدرالية الافريقية: النادي الافريقي ينسحب من المسابقة اثر هزيمته امام يونغ افريكانز 1-صفر

انسحب النادي الافريقي من منافسات كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم اثر هزيمته مساء اليوم الاربعاء امام يونغ افريكانز التنزاني بملعب المرحوم حمادي العقربي برادس بنتيجة صفر-1 في اطار اياب الدور التمهيدي مكرر للمسابقة.





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وكان النادي الافريقي قد تعادل بنتيجة صفر-صفر في مباراة الذهاب امام الفريق التنزاني التي جرت الاسبوع المنقضي بدار السلام.وجاء هدف الانتصار لصالح يونغ افريكانز الذي يدربه الممرن التونسي نصر الدين النابي بفضل اللاعب ستيفان عزيز كي في دق79.وكان النادي الصفاقسي قد انسحب بدوره في وقت سابق من مساء اليوم الاربعاء من مسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم من ذات الدور التمهيدي مكرر اثر تعادله امام اسكو دي كارا الطوغولي بنتيجة صفر-صفر, وكان النادي الصفاقسي قد انهزم في لقاء الذهاب 1-2.