كرة اليد - المنتخب التونسي للكبريات يحقق فوزه الثاني على نظيره الجزائري

حقق المنتخب التونسي للكبريات فوزه الثاني على نظيره الجزائري بنتيجة 23-21 في المباراة الودية الثانية التي دارت اليوم الاحد بقاعة بني خيار في اطار التربص الاخير الذي يجريه بتونس استعدادا لكاس افريقيا للامم المقررة بالعاصمة السنغالية داكار من 9 الى 19 نوفمبر المقبل.

وكانت سيدات تونس فزن في المباراة الودية الاولى التي جرت امس السبت بنتيجة 25-17





وللتذكير، فقد كان المنتخب الوطني شارك في اطار تحضيراته للموعد القاري المرتقب في دورة ودية باسبانيا من 28 الى 30 اكتوبر الماضي حقق خلالها انتصارا وحيدا على مصر 27-24 مقابل هزيمتين امام سويسرا 31-41 واسبانيا 29-39.

وقد وضعت عملية قرعة كاس افريقيا للامم المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الكونغو ومصر وغينيا والمغرب.

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ويتاهل اصحاب المراتب الثلاث الاولى الى الدور ربع النهائي.



وللتذكير، فقد كان المنتخب الوطني شارك في اطار تحضيراته للموعد القاري المرتقب في دورة ودية باسبانيا من 28 الى 30 اكتوبر الماضي حقق خلالها انتصارا وحيدا على مصر 27-24 مقابل هزيمتين امام سويسرا 31-41 واسبانيا 29-39.وقد وضعت عملية قرعة كاس افريقيا للامم المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الكونغو ومصر وغينيا والمغرب.ويتاهل اصحاب المراتب الثلاث الاولى الى الدور ربع النهائي.