كرة اليد - المنتخب التونسي للكبريات يحقق فوزه الثاني على نظيره الجزائري

حقق المنتخب التونسي للكبريات فوزه الثاني على نظيره الجزائري بنتيجة 23-21 في المباراة الودية الثانية التي دارت اليوم الاحد بقاعة بني خيار في اطار التربص الاخير الذي يجريه بتونس استعدادا لكاس افريقيا للامم المقررة بالعاصمة السنغالية داكار من 9 الى 19 نوفمبر المقبل.
وكانت سيدات تونس فزن في المباراة الودية الاولى التي جرت امس السبت بنتيجة 25-17
وكانت سيدات تونس فزن في المباراة الودية الاولى التي جرت امس السبت بنتيجة 25-17
وللتذكير، فقد كان المنتخب الوطني شارك في اطار تحضيراته للموعد القاري المرتقب في دورة ودية باسبانيا من 28 الى 30 اكتوبر الماضي حقق خلالها انتصارا وحيدا على مصر 27-24 مقابل هزيمتين امام سويسرا 31-41 واسبانيا 29-39.
وقد وضعت عملية قرعة كاس افريقيا للامم المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الكونغو ومصر وغينيا والمغرب.
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ويتاهل اصحاب المراتب الثلاث الاولى الى الدور ربع النهائي.
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