تونس: ارتفاع لنسبة التضخم خلال شهر أكتوبر 2022 إلى مستوى 2ر9 بالمائة

سجلت نسبة التضخم ارتفاعا طفيفا خلال شهر أكتوبر لتصل إلى 2ر9 بالمائة بعد أن كانت 1ر9 بالمائة خلال الشهر الماضي، وفق اخر بيانات المعهد الوطني للاحصاء.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9ر12 بالمائة، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 3ر33 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 1ر21 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8ر20 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 5ر18 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 1ر15 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 15 بالمائة.



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//ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر أكتوبر 2022 بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالشهر السابق//

كما شهدت أسعار المواد المصنعة، بحسب المصدر ذاته ، خلال شهر أكتوبر2022، ارتفاعا بنسبة 6ر9 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي نتيجة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 3ر10 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 7ر9 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 4ر9 بالمائة.وسجلت أسعار الخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 2ر6 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6ر9 بالمائة.وارتفع التضخم الضمني لشهر أكتوبر 2022 (أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) ، ارتفاعا ليصبح في حدود 4ر7 بالمائة بعد أن كان 3ر7 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2022.كما تطورت أسعار المواد الحرة بنسبة 3ر10 بالمائة مقابل 6 بالمائة بالنسبة إلى المواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 3ر15 بالمائة مقابل 5ر0 بالمائة بالنسبة إلى المواد الغذائية المؤطرة.عرف مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2022 بعد الارتفاع بنسبة 1ر1 بالمائة خلال الشهر السابقويعود هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1ر6 بالمائة وأسعار المواد الغذائية بنسبة 8ر0 بالمائة وأسعار السكن والطاقة المنزلية بنسبة 7ر0 بالمائة.وحقق مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 8ر0 بالمائة مقارنة بالشهر المنقضي، ويعود ذلك بالأساس إلى الارتفاع الهام المسجل في أسعار البيض بنسبة 3ر11 بالمائة وأسعار الأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 4ر3 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 5ر2 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 2ر2 بالمائة، مقابل تراجع أسعار الدواجن بنسبة 7ر2 بالمائة.وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1ر6 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2022 ، تزامنا مع إنتهاء موسم التخفيضات الصيفية حيث ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 1ر6 بالمائة وأسعار الأحذية بنسبة 3ر7 بالمائة وأسعار الأقمشة بنسبة 2ر1 بالمائة وأسعار مكملات اللباس المختلفة بنسبة 2 بالمائة.وشهد مؤشر أسعار السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا بنسبة 7ر0 بالمائة نتيجة إلى ارتفاع أسعار مياه الشرب العمومي والتطهير بنسبة 4ر5 بالمائة بسبب مراجعة تعريفة خدمات التطهير.