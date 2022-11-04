أيام قرطاج السينمائية 2022: الإعلان عن الجوائز الموازية

فاز الفيلم الوثائقي الطويل التونسي "عقرب مجنونة" لأكرم منصر بجائزة الاتحاد العام التونسي للشغل لأفضل فيلم وثائقي طويل.





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وتمّ الإعلان عن مسابقة الجوائز الموازية لأيام قرطاج السينمائية في دورتها 33، مساء اليوم الجمعة بأحد النزل بالعاصمة.يتابع أكرم منصر في هذا الفيلم قصص مجموعة من النساء في مدينة وذرف بالجنوب التونسي و نضالهن للحفاظ على صنعة الأجداد المتمثلة في السجاد التقليدي (المرقوم).ومُنحت جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية للفيلم الروائي الطويل "الثائرون" للمخرج "اميل شيفجي" (تنزانيا). ويحكي هذا الفيلم قصة تجمع بين الحب والسياسة تدور أحداثها في السنوات الأخيرة للاستعمار البريطاني لزنجبار، إذ يلتقي "بدينج" المناضل من أجل الحرية، بياسمين الشابة الهندية الزنجبارية وهي على وشك الزواج، وشيئا فشيئا تتقد مشاعر الحب والثورة بينهما.وفاز الفيلم الروائي الطويل "الحياة ما بعد" للمخرج الجزائري أنيس جاد بجائزة الجامعة الإفريقية للنقد السينمائي. وتتمحور أحداث هذا الشريط حول الأم "هاجر" وابنها "جميل" الفتى المراهق البالغ من العمر 16 سنة، يقطنان بأحد أرياف الغرب الجزائري. تضطر الأم مكرهة على اصطحاب ابنها والانتقال للعيش في مدينة مستغانم الساحلية بعد أن اتهمها سكان قريتها بتهم اخلاقية غير أن المستقرّ الجديد للأم وابنها كان قاسيا وصعبا بسبب الفقر والبطالة والتحرش.وتحاول هاجر حماية نفسها وابنها والعمل على توفير لقمة العيش، لكنها تفقده بعد أن ركب البحر في هجرة غير نظامية نحو اسبانيا لتعود به إلى قريتها جثة هامدة.