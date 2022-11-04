صفاقس/تشريعية 2022: قبول 107 مترشحا أوليا بدائرتي صفاقس 1 و2

أعلن يوم الخميس عن القبول الأولي ل60 مترشحا للانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل، مقابل رفض أولي لـ8 مترشحين، وذلك من ضمن 68 ملف ترشح تم ايداعها لدى الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1، منذ فتح باب قبول الترشحات في 27 اكتوبر الفارط.





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وأفاد المنسق العام للهيئة الفرعية بصفاقس1، ناجح بلغيث، مساء الخميس في تصريح ل"وات"، بأن المترشحين المقبولين أوليا عن تلك الدائرة هم 54 رجلا و6 نساء.من ناحيته، أفاد رئيس الهيئة الفرعية صفاقس2، مصطفى التركي، في تصريح ل"وات "مساء اليوم، بأنه تم أوليا قبول 47 مترشحا لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، مقابل إسقاط أولي لملفات 7 مترشحين، وذلك من جملة 54 ملفا تم إيداعها لدى هيئته الفرعية منذ فتح باب الترشحات لهذه الانتخابات.وأضاف التركي أن المترشحين المقبولين أوليا عن دائرة صفاقس2، هم 43 رجلا و4 نساء.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد مددت في فترة قبول ملفات الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب المقبل بثلاثة أيام (من 25 إلى 27 أكتوبر المنقضي).