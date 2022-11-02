قابس: اختتام فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان علي لسود للمسرح والفنون بشنني

بعرض لمسرحية " أنتيغون أو لا " تختتم مساء اليوم فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان علي لسود للمسرح والفنون بشنني التي انطلقت فعالياتها يوم 30 أكتوبر 2022.





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وتميزت هذه الدورة التي نظمتها دار الثقافة بشنني بالاشتراك مع جمعية إبداع للمسرح والفنون بشنني ومركز الفنون الدرامية والركحية بقابس، بتنوع فقراتها الثقافية حيث تضمنت العديد من الاعمال المسرحية. وتابع جمهور الدورة ملحمة العروش " علي بن خليفة النفاتي" لمركز الفنون الدرامية والركحية بقابس، وملحمة " صحاري الحب " لحافظ خليفة ولقي هذان العملان إقبالا كبيرا من قبل الجمهور.كما شهدت هذه الدورة تنظيم ورشة في الاخراج أطرها الممثل فتحي الذهيبي وورشة في التمثيل أطرها الممثل فرحات هنانة وورشة في صنع العرائس موجهة للاطفال أطرها الاستاذ حسان مري.كما اشتملت الدورة الجديدة لمهرجان علي لسود للمسرح والفنون بشنني، التي أضفت حركية ثقافية متميزة بهذه المدينة، على مسابقة في المونولوغ شهدت مشاركة 9 أعمال من عديد ولايات الجمهورية.وضمن برنامج هذه الدورة تم أيضا تقديم كتاب "أصداء قابس الثقافية " تكريما لروح فقيد الساحة الإعلامية بالجهة لزهر الحشاني وهو كتاب أصدرته جمعية ابداع للمسرح والفنون بشنني بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.ل.ح