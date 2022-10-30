دورة اسبانيا الدولية : المنتخب التونسي للكبريات يحرز المركز الثالث بفوزه على نظيره المصري 27-24

فاز المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات على نظيره المصري 27-24 في المباراة التي اقيمت اليوم الاحد في اطار الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات دورة اسبانيا الدولية.

وانهى المنتخب التونسي مشاركته في هذه الدورة في المركز الثالث بعد ان كان انهزم في مباراتيه الاوليين امام سويسرا 31-41 يوم السبت وامام اسبانيا 29-39 يوم الجمعة.





وعاد لقب الدورة للمنتخب الاسباني بعد تغلبه على نظيره السويسري 37-26 في الجولة الثالثة اليوم الاحد.

وتندرج مشاركة المنتخب التونسي في اطار استعداداته لكاس افريقيا للامم المقررة بالعاصمة السنغالية داكار من 9 الى 19 نوفمبر المقبل.

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ومباشرة بعد المشاركة في دورة اسبانيا، سيواصل المنتخب التونسي تحضيراته للموعد الافريقي المرتقب في تونس ويتضمن البرنامج اختبارين وديين اخرين امام المنتخب الجزائري وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 الى 8 نوفمبر المقبل قبل التحول الى السنغال لخوض النهائيات القارية.

وكانت عملية قرعة كاس افريقيا للامم وضعت المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الكونغو ومصر وغينيا والمغرب. ويتاهل اصحاب المراتب الثلاث الاولى الى الدور ربع النهائي.





وعاد لقب الدورة للمنتخب الاسباني بعد تغلبه على نظيره السويسري 37-26 في الجولة الثالثة اليوم الاحد.وتندرج مشاركة المنتخب التونسي في اطار استعداداته لكاس افريقيا للامم المقررة بالعاصمة السنغالية داكار من 9 الى 19 نوفمبر المقبل.ومباشرة بعد المشاركة في دورة اسبانيا، سيواصل المنتخب التونسي تحضيراته للموعد الافريقي المرتقب في تونس ويتضمن البرنامج اختبارين وديين اخرين امام المنتخب الجزائري وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 الى 8 نوفمبر المقبل قبل التحول الى السنغال لخوض النهائيات القارية.وكانت عملية قرعة كاس افريقيا للامم وضعت المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الكونغو ومصر وغينيا والمغرب. ويتاهل اصحاب المراتب الثلاث الاولى الى الدور ربع النهائي.