كرة اليد - دورة اسبانيا الودية : المنتخب التونسي للكبريات ينهزم امام نظيره السويسري 31-41


Publié le Samedi 29 Octobre 2022 - 21:01 قراءة: 0 د, 44 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات امام نظيره السويسري بنتيجة 31-41 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء السبت في اطار مشاركته في دورة اسبانيا الدولية المقامة من 28 الى 30 اكتوبر الجاري ضمن استعداداته لكاس افريقيا للامم المقررة بالعاصمة السنغالية داكار من 9 الى 19 نوفمبر المقبل.
وهي الهزيمة الثانية للمنتخب التونسي بعد خسارته امس الجمعة امام نظيره الاسباني بنتيجة 29-39.


وستخوض العناصر الوطنية مباراة ودية اخيرة ضمن دورة اسبانيا الاولى امام مصر غدا الاحد على الساعة العاشرة صباحا.
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ومباشرة بعد المشاركة في دورة اسبانيا، سيواصل المنتخب التونسي تحضيراته في تونس ويتضمن البرنامج اختبارين وديين اخرين امام المنتخب الجزائري وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 الى 8 نوفمبر المقبل قبل التحول الى السنغال لخوض كاس افريقيا للأمم.
وكانت عملية قرعة كاس افريقيا للامم وضعت المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الكونغو ومصر وغينيا والمغرب. ويتاهل اصحاب المراتب الثلاث الاولى الى الدور ربع النهائي.

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