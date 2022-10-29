البطولة الافريقية لرفع الاثقال - 21 ميدالية لتونس ( 12 ذهبية و8 فضيات وبرونزية واحدة )

تحصل المنتخب التونسي لرفع الاثقال على 21 ميدالية ( 12 ذهبية و8 فضيات وبرونزية واحدة ) في منافسات البطولة الأفريقية لرفع الأثقال المقامة في القاهرة حسب ما افادت به اللجنة الوطنية الاولمبية.

وجاء توزيع الميداليات كالاتي /





3 ذهبيات لسجير الجبالي وزن 55 مع تسجيل ورقم قياسي إفريقي و عربي في حركة النتر 120كغ

- 2 ذهبيتان و1 فضية لامين بوحجبة وزن 61كغ

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- 1 ذهبية وفضيتان لعزيز بلحاج وزن 61 كغ

- 2 ذهبيتان و 1 فضية لغفران بلخير وزن 59كغ

-3 ذهبيات لشيماء الرحموني وزن 64كغ

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-1 ذهبية وفضية وبرونزية لنهى الأندلسي وزن 59كغ

-3 فضيات لسهير الخميري وزن 55 كغ



ويذكر ان كل من حمزة بن عمر وزن 81كغ وايوب الدريدي وزن 96 كغ سيدخلان غدا منافسات صنفيهما



3 ذهبيات لسجير الجبالي وزن 55 مع تسجيل ورقم قياسي إفريقي و عربي في حركة النتر 120كغ- 2 ذهبيتان و1 فضية لامين بوحجبة وزن 61كغ- 1 ذهبية وفضيتان لعزيز بلحاج وزن 61 كغ- 2 ذهبيتان و 1 فضية لغفران بلخير وزن 59كغ-3 ذهبيات لشيماء الرحموني وزن 64كغ-1 ذهبية وفضية وبرونزية لنهى الأندلسي وزن 59كغ-3 فضيات لسهير الخميري وزن 55 كغويذكر ان كل من حمزة بن عمر وزن 81كغ وايوب الدريدي وزن 96 كغ سيدخلان غدا منافسات صنفيهما