البطولة الافريقية لرفع الاثقال - 21 ميدالية لتونس ( 12 ذهبية و8 فضيات وبرونزية واحدة )

تحصل المنتخب التونسي لرفع الاثقال على 21 ميدالية ( 12 ذهبية و8 فضيات وبرونزية واحدة ) في منافسات البطولة الأفريقية لرفع الأثقال المقامة في القاهرة حسب ما افادت به اللجنة الوطنية الاولمبية.
وجاء توزيع الميداليات كالاتي /
وجاء توزيع الميداليات كالاتي /
3 ذهبيات لسجير الجبالي وزن 55 مع تسجيل ورقم قياسي إفريقي و عربي في حركة النتر 120كغ
- 2 ذهبيتان و1 فضية لامين بوحجبة وزن 61كغ
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- 1 ذهبية وفضيتان لعزيز بلحاج وزن 61 كغ
- 2 ذهبيتان و 1 فضية لغفران بلخير وزن 59كغ
-3 ذهبيات لشيماء الرحموني وزن 64كغ
-1 ذهبية وفضية وبرونزية لنهى الأندلسي وزن 59كغ
-3 فضيات لسهير الخميري وزن 55 كغ
ويذكر ان كل من حمزة بن عمر وزن 81كغ وايوب الدريدي وزن 96 كغ سيدخلان غدا منافسات صنفيهما
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