البطولة الافريقية لرفع الاثقال - 21 ميدالية لتونس ( 12 ذهبية و8 فضيات وبرونزية واحدة )


Publié le Samedi 29 Octobre 2022 - 18:42 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تحصل المنتخب التونسي لرفع الاثقال على 21 ميدالية ( 12 ذهبية و8 فضيات وبرونزية واحدة ) في منافسات البطولة الأفريقية لرفع الأثقال المقامة في القاهرة حسب ما افادت به اللجنة الوطنية الاولمبية.
وجاء توزيع الميداليات كالاتي /

3 ذهبيات لسجير الجبالي وزن 55 مع تسجيل ورقم قياسي إفريقي و عربي في حركة النتر 120كغ
- 2 ذهبيتان و1 فضية لامين بوحجبة وزن 61كغ
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- 1 ذهبية وفضيتان لعزيز بلحاج وزن 61 كغ
- 2 ذهبيتان و 1 فضية لغفران بلخير وزن 59كغ
-3 ذهبيات لشيماء الرحموني وزن 64كغ
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-1 ذهبية وفضية وبرونزية لنهى الأندلسي وزن 59كغ
-3 فضيات لسهير الخميري وزن 55 كغ

ويذكر ان كل من حمزة بن عمر وزن 81كغ وايوب الدريدي وزن 96 كغ سيدخلان غدا منافسات صنفيهما

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