كأس تونس لكرة اليد: برنامج الدور الأول


Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 - 14:44 قراءة: 0 د, 36 ث
      
في ما يلي تعيينات مقابلات الدور الأول لمسابقة كأس تونس لكرة اليد أكابر للموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023 :


الأربعاء 2 نوفمبر
في قاعة قابس
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نادي سبورتينغ قفصة - أولمبيك مدنين (15:00 س)
في قاعة جندوبة
جندوبة الرياضية لكرة اليد - نادي المكناسي (15:00 س)
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في قاعة طبربة
نادي كرة اليد بطبربة - أولمبيك مكنين لكرة اليد (15:00 س)
في قاعة بني خيار
الشبيبة الرياضية بالمعمورة - نادي سبورتينغ جربة (15:00 س)
في قاعة قرمبالية
الشبيبة الرياضية بقرمبالية - الشبيبة القيروانية (15:00 س)
في قاعة بنزرت
النادي الرياضي البنزرتي - الزهراء الرياضية لكرة اليد (15:00 س)
في قاعة زغوان
الملعب الزغواني - النادي الرياضي بالمرسى (15:00 س)

يذكر أنّ الأمل الرياضي بحمام سوسة معفى من خوض الدور الأول.

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