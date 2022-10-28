كأس تونس لكرة اليد: برنامج الدور الأول

في ما يلي تعيينات مقابلات الدور الأول لمسابقة كأس تونس لكرة اليد أكابر للموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023 :





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الأربعاء 2 نوفمبرفي قاعة قابسنادي سبورتينغ قفصة - أولمبيك مدنين (15:00 س)في قاعة جندوبةجندوبة الرياضية لكرة اليد - نادي المكناسي (15:00 س)في قاعة طبربةنادي كرة اليد بطبربة - أولمبيك مكنين لكرة اليد (15:00 س)في قاعة بني خيارالشبيبة الرياضية بالمعمورة - نادي سبورتينغ جربة (15:00 س)في قاعة قرمباليةالشبيبة الرياضية بقرمبالية - الشبيبة القيروانية (15:00 س)في قاعة بنزرتالنادي الرياضي البنزرتي - الزهراء الرياضية لكرة اليد (15:00 س)في قاعة زغوانالملعب الزغواني - النادي الرياضي بالمرسى (15:00 س)يذكر أنّ الأمل الرياضي بحمام سوسة معفى من خوض الدور الأول.