النادي الصفاقسي يعقد جلسته العامة الانتخابية يوم 10 ديسمبر

أعلنت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي أنّه تقرر عقد الجلسة العامة الانتخابية للمدة النيابية 2022 - 2024 يوم السبت 10 ديسمبر 2022.





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وأوضحت في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للنادي، أنّه تمّ تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات ستشرف على الجلسة العامة الانتخابية لفريق عاصمة الجنوب، تتكون من شفيق قدورة كرئيس، ومحمد المعالج وسلمى بسباس حاج صالح، كعضوين، كما تتولى "اللجنة" الاشراف على قبول الترشحات وعملية الاقتراع.يذكر أن هذه المرة الرابعة التي يفتح فيها النادي الصفاقسي باب الترشح لرئاسة وعضوية إدارته للمدة النيابية 2022 - 2024، بعد أن غابت الترشحات في المناسبات الثلاث الماضية.ما دفع والي صفاقس فاخر الفخفاخ في أوت الماضي الى التدخل والاشراف على اجتماع حضره عدد من الرؤساء السابقين للنادي، تم على إثره اختيار محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية السابق رئيسا للإدارة التسييرية المؤقتة، بعد انسحاب المنصف السلامي.