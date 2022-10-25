مركز التميّز في السلامة المعلوماتية الممول من السفارة الامريكية بتونس ينطلق في العمل

افتتح مسؤولون تونسيون ودبلوماسيون أمريكيون معتمدون في تونس، الثلاثاء، مركز التميّز في السلامة المعلوماتية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات المموّل من طرف السفارة الأمريكية بتونس.





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ويهدف مركز التميّز في السلامة المعلوماتية، المجهّز بمعدات وحلول في مجال سلامة الأنظمة والشبكات، إلى تكوين وتطوير قدرات ومهارات الطلبة والأساتذة والباحثين والمهنيين من القطاعين العام والخاص في مجال السلامة السيبرنية مع إمكانية الحصول على شهائد معترف بها دوليا في هذا المجال.وشارك في حفل الافتتاح، وفق بلاغ نشرته وزارة تكنولوجيات الاتصال، رئيس ديوان وزارة تكنولوجيات الاتصال كمال السعداوي والقائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتّحدة بتونس ناتاشا فرانشيسكي.وحضر الافتتاح مديرة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات، ريما عباسي، والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، ياسين جميّل، والمدير العام للوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية، رمزي خليف.وثمّن السعداوي دعم السفارة الأمريكية بتونس لإحداث هذا المركز الذي سيمكن من تطوير برامج التكوين الأكاديمية والمهنية بالقطاعين العام والخاص في مجال السلامة السيبرنية وهو ما يتماشى مع استراتيجية الوزارة في تأهيل وتنمية القدرات والكفاءات البشرية.ونوّهت ناتاشا فرانشيسكي، بمجهودات الوزارة في دعم المعهد لوضع هذا المركز معربة عن اعتزازها بهذا المشروع الهام ومؤكدة على حرص بلادها لمزيد دعم وتطوير برامج تعاون مشتركة بين البلدين في مجال التحول الرقمي والسلامة السيبرنية.