دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 عاما (الجولة الثالثة والأخيرة) - غدا تونس والجزائر

يتبارى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 20 عاما, يوم غد الاثنين, مع نظيره الجزائري بملعب السويس بمصر (س 00ر14 بتوقيت تونس) بهدف إنهاء دورة اتحاد شمال إفريقيا متصدرا للتاهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم (2023 ).





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وسيكون المنتخب التونسي الذي يتقاسم المركز الاول مع منتخب المغرب ( 4 نقاط) في حاجة للفوز على نظيره الجزائري غدا وترقب نتيجة المباراة الثانية لنفس الجولة غدا بين منتخبي ليبيا ( صاحب المركز الرابع و الاخيربنقطة واحدة ) والمغرب.و سيكون التنافس بين منتخبي تونس و الغرب غير مباشر بنية انتزاع صدارة الترتيب والفوز بالتذكرة الوحيدة لكان-2023 .(الجولة الثالثة و الأخيرة) - الإثنين 24 أكتوبر:المغرب - ليبيا (00ر14 س)الجزائر - تونس (00ر14س)الترتيب نقاط لعب1 . المغرب 4 2--. تونس 4 23 . ليبيا 1 2--. الجزائر 1 2مباريات لعبت:المغرب - تونس 0-0ليبيا - الجزائر 1-1الجزائر - المغرب 0-2تونس - ليبيا 1-0يتأهل الأول في هذه البطولة المصغرة الى نهائيات كاس أمم إفريقيا - 2023التي ستقام نهائياتها بمصر .