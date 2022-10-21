متابعة - قبول الترشحات لانتخابات مجلس نواب الشعب في الجهات

بنزرت: إيداع 30 ملف ترشّح للانتخابات التشريعيّة المقبلة

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بن عروس : ايداع 16 ملف ترشح للانتخابات التشريعية



القيروان: ترشح 28 شخصا للانتخابات التشريعية منذ فتح باب الترشحات

أفاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، مجيب قديش، ان الهيئة تلقت الى حدود منتصف نهار اليوم الجمعة 30 مطلب ترشح للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم.وأوضح المصدر ذاته خلال لقاء اعلامي انتظم اليوم بمقر الهيئة بحضور ممثلي مختلف وسائل الاعلام الوطنية والجهوية والمحلية ان ملفّات الترشح تتوزّع على دائرة منزل بورقيبة تينجة بعدد 5 ملفات، و4 ملفّات ترشح عن دائرة بنزرت الشمالية، و4 عن دائرة العالية راس الجبل غار الملح، وملفين اثنين عن دائرة اوتيك ماطر، و8 ملفّات ترشح عن دائرة سجنان وغزالة وجومين ، و3 عن دائرة بنزرت الجنوبية، و3 عن دائرة جرزونة منزل جميل.وأضاف ان المترشحين الثلاثين المحتملين ينقسمون إلى 7 اناث و23 ذكور، ويتوزّعون حسب الاعمار الى 3 أشخاص دون سن الـ35 سنة و25 شخصا سنهم بين 35 و60 سنة واثنين اعمارهما اكثر من 60 سنة من بينهما مترشح محتمل سنه 85 سنة والأخر اكثر من 62 سنة بينما يبلغ سنّ اصغر مترشح محتمل 29 سنة.وعلى مستوى المهن يتوزع المترشّحون المحتملين إلى 5 من سلك التعليم، و17 من سلك الاعمال الحرة، و3 موظفين في القطاع العام، ومتقاعدين اثنين، و3 مترشحين محتملين عمّال يوميون.وتناول اللقاء الإعلامي بين الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات وممثلي وسائل الاعلام الوطنية والجهوية والمحلية في جانب هام منه ابرز المحطات القادمة في العملية الانتخابية التشريعية ومواعيدها، وتم التطرق إلى سبل تفعيل التواصل بين الاسرة الإعلامية والهيئة بكافة مكوناتها كل في مهامهوجدد الصحفيون بالمناسبة التأكيد على ضرورة فض اشكال الاعتماد الرسمي لمتابعة وتغطية الموعد الانتخابي التشريعي من خلال منح الهيئة الفرعية ببنزرت إمكانية اسناد بطاقات الاعتماد لتجاوز الإشكاليات السابقة التي عرفوها خلال الاستفتاء على مشروع الدستور.يشار إلى ان الدائرة الانتخابية ببنزرت تضم 7 دوائر هي دائرة بنزرت الشمالية، ودائرة بنزرت الجنوبية، ودائرة جرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان، ودائرة سجنان وجومين وغزالة، ودائرة منزل بورقيبة وتينجة، ودائرة ماطر وأوتيك، ودائرة غار الملح والعالية رأس الجبل والماتلين ورفراف.تلقّت الهيئة الفرعية للإنتخابات ببن عروس منذ بدء عمليّة إيداع الترشحات والى غاية امس الخميس، 16 ملف ترشُّح للإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل، وذلك وفق ماصرح به عضو الهيئة رشيد المحمدي ل"وات" .وانطلقت عمليّة إيداع الترشّحات الإثنين الماضي بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات ببن عروس، للمنافسة على مقعد من مقاعد البرلمان القادم عن جهة بن عروس والبالغ عددها 9 مقاعد، وستتواصل إلى يوم غاية 24 أكتوبر الجاري.وافاد المحمدي، إنّ الهيئة تسلّمت منذ الاثنين الماضي وإلى اليوم الخميس، 3 ملفّات لمترشحات إناث، و13 ملفا لمترشحين ذكور، ويتوزعون على ملف ترشح (01) بكل دائرة الزهراء بومهل ودائرة فوشانة ودائرة رادس مقرين ودائرة المحمدية ودائرة المروج بئر القصعة، وترشحين اثنين (02) عن دائرة المروج فرحات حشاد و4 ترشحات عن دائرة مرناق و6 ترشحات عن دائرة بن عروس المدينة الجديدة .وستكون ولاية بن عروس ممثلة في مجلس نواب الشعب ب09 مقاعد، وفقا للمرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء وإتمامه، المنشور بالرائد الرسمي.ووفق رزنامة انتخابات مجلس نواب الشعب، التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيتم البتّ في الترشحات في أجل أقصاه يوم 31 أكتوبر 2022، على أن يتم تعليق قائمة المرشحين لعضوية البرلمان بمقر الهيئة، ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه 1 نوفمبر القادم.تقدمت امرأتان إلى حدود اليوم الجمعة بملفي ترشحهما إلى الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان من بين 28 مترشحا، وذلك منذ فتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية في 7 دوائر بالقيروان يوم الإثنين المنقضي.وافاد عضو الهيئة الفرعية للانتخابات رضوان الفطناسي في تصريح ل"وات" ان الهيئة تلقت 28 ملف ترشح تتوزع إلى 6 ترشحات بدائرة العلا- حاجب العيون و6 ترشحات بدائرة بوحجلة و5 ترشحات بدائرة الوسلاتية-السبيخة - عين جلولة و4 مترشحين بدائرة الشراردة - نصر الله- منزل المهيري و4 مترشحين بدائرة القيروان الجنوبية ومترشحين (02) بدائرة الشبيكة- حفوز ومترشح واحد (01) بدائرة القيروان الشماليةواوضح انه تم فتح بحث بالهيئة بخصوص اشعارات تفيد باستغلال احد رؤساء البلديات بالجهة لنفوذه قصد جمع تزكيات، لكنه تبين انها "ادعاءات ولا اساس لها من الصحة" وفق قوله.يذكر أن عدد الدوائر الانتخابية بالقيروان يبلغ 7 دوائر، كما تجدر الاشارة الى تواصل عملية تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية بقاعة الجيدو بحي الشباب بالقيروان إلى غاية يوم 24 اكتوبر الجاري .