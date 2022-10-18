قابس: تواصل التسرّبات الغازيّة من معمل الأمونيتر الزراعي بسبب عدم تشغيل تجهيزات الحدّ منها من طرف الشركة الصينية المزوّدة

لايزال معمل الأمونيتر الزراعي بالمجمع الكيميائي التونسي بقابس ينفث غاز أكسيد الأزوت في الهواء، حيث لم يتم الى حدّ اليوم الشروع في تشغيل التجهيزات التي تم تركيزها للحد من انبعاث هذا الغاز، ليتواصل بذلك تلويث هذه المؤسسة للبيئة وإضرارها بالسكان والمحيط.





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وأوضح مصدر مسؤول من هذا المعمل، لـ"وات"، أن عدم تشغيل هذه التجهيزات يعود الى امتناع الشركة الصينيّة المزوّدة بهذه التجهيزات عن القدوم الى تونس لتشغيل هذا المشروع البيئي الذي انتظرته الجهة والأهالي طويلا، نافيا معرفته بسبب هذا الامتناع.وكان معمل الأمونيتر الزراعي بقابس قد استأنف في نهاية سبتمبر الفارط الانتاج من جديد بعد فترة من التوقف التقني، انطلقت يوم 09 جويلية الفارط، وتم التمديد فيها لاستكمال انجاز مشروع الحد من انبعاث غاز أكسيد الأزوت من وحدة انتاج الحامض النتريكي الذي أمضي عقده في نهاية سنة 2015 وكان يفترض استكماله في أوت 2019 بعد التأخير المسجل في أشغاله.