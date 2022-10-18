رالي ( تحدي الصحراء ) من 27 أكتوبر الجاري إلى 03 نوفمبر المقبل بتونس

تنتظم النسخة الثانية لرالي " تحدي الصحراء " من 27 أكتوبر إلى غاية 03 نوفمبر2022 بمشاركة 55 سيارة و110 متسابقين من جنسيات مختلفة ( فرنسية، إيطالية، إسبانية، أنقليزية، كولمبية، برتغالية، رومانية).







وقد عقدت الجامعة التّونسية للسّيارات جلسة عمل مؤخرا ، بحضور ممثّلين عن كافة الوزارات المتداخلة لتسليط الضّوء على كافة الجوانب التّنظيمية لهذا الرالي الذي يقام بالتعاون مع منظم راليات برتغالي .



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وتم التطرق الى ضمان اسباب نجاح الرالي في دورته الثانية والعمل على تدارك النّقائص التّي شهدتها النّسخة الأولى.



وفي ما يلي برنامج الرالي

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27 أكـتوبر2022

الوصل إلى تونس

الذّهاب إلى الحمامات

28 أكـتوبر2022

إستعدادات تقنية في الحمامات

29 أكـتوبر2022

- المرحلة الاولى : الحمامات – مطماطة

30 أكـتوبر2022

- المرحلة الثانية : مطماطة – دوز

31 أكـتوبر2022

- المرحلة الثالثة : دوز – دوز

01 نوفـمبر 2022

- المرحلة الرابعة : دوز – قصر غيلان

02 نوفـمبر2022

- المرحلة الخامسة : قصر غيلان – جربة

03 نوفـمبر2022

اليوم الاخير : جربة – تونس



04 نوفــمبر2022

حلق الوادي / الالمغادرة



وقد عقدت الجامعة التّونسية للسّيارات جلسة عمل مؤخرا ، بحضور ممثّلين عن كافة الوزارات المتداخلة لتسليط الضّوء على كافة الجوانب التّنظيمية لهذا الرالي الذي يقام بالتعاون مع منظم راليات برتغالي .وتم التطرق الى ضمان اسباب نجاح الرالي في دورته الثانية والعمل على تدارك النّقائص التّي شهدتها النّسخة الأولى.27 أكـتوبر2022الوصل إلى تونسالذّهاب إلى الحمامات28 أكـتوبر2022إستعدادات تقنية في الحمامات29 أكـتوبر2022- المرحلة الاولى : الحمامات – مطماطة30 أكـتوبر2022- المرحلة الثانية : مطماطة – دوز31 أكـتوبر2022- المرحلة الثالثة : دوز – دوز01 نوفـمبر 2022- المرحلة الرابعة : دوز – قصر غيلان02 نوفـمبر2022- المرحلة الخامسة : قصر غيلان – جربة03 نوفـمبر2022اليوم الاخير : جربة – تونس04 نوفــمبر2022حلق الوادي / الالمغادرة