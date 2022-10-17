وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة والمسنين تتشاور مع رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية بخصوص مراجعة كراس شروط إحداث رياض الأطفال


Publié le Lundi 17 Octobre 2022 - 22:40قراءة: 0 د, 34 ث
      
مثل اللقاء الذي جمع وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى برئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين عبد اللطيف الخماسي مناسبة للتشاور بخصوص المراجعة الجارية لكراس شروط إحداث رياض الأطفال بالتنسيق بين الوزارة وسائر الهياكل المهنية بقطاع الطفولة المبكرة.
كما تناول اللقاء، حسب بلاغ للوزارة الاثنين، سبل تعزيز إمكانيات التعاون والتنسيق والشراكة مع هذه المنظمة المهنية في المجالات المتصّلة بتجويد الخدمات المسداة بالمؤسسات الخاصة للطفولة المبكّرة وترشيد أسعارها ودعم جهود التفقد والإرشاد البيداغوجي في التصدّي للفضاءات العشوائية.


وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قررت في مارس المنقضي تأجيل تطبيق القرار المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلّق بالمصادقة على كرّاس شروط فتح رياض الأطفال إلى غاية شهر ديسمبر 2022
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