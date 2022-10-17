فاروق بوعسكر: تم احصاء 326 ألف تزكية لمترشحين و1705 مترشحا مفترضا للانتخابات التشريعية

بلغ العدد الجملي لعمليات التعريف بالامضاء، المتعلقة بالتزكيات 326 ألفا بما يرجح أن يكون هناك 1705 مترشحا مفترضا ينوي المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، وفق ما افاد به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.





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وخلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة اليوم الاثنين، تزامنا مع انطلاق فترة تقديم الترشحات للانتخابات التي تتواصل الى يوم 24 اكتوبر، توقع رئيس الهيئة أن يتطور عدد المزكين خلال هذه الفترة الى 500 ألف، مشيرا الى انه ينتظر ان يكون عدد الترشحات للاستحقاق التشريعي المنتظر، مرتفعا .وقال بوعسكرأن هياكل الانتخابات سجلت الى غاية اليوم الاثنين ما بين 10 و15 مخالفة انتخابية تتعلق بمرحلة تقديم التزكيات ، مشيرا الى ان الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية للتحرك كلما تم رصد مخالفة ، "حتى لا يفلت أي كان يقوم بمخالفة أو جرم انتخابي" وفق تعبيره .وأضاف أن مجلس الهيئة قرر فتح مرحلة ثانية لتحيين مراكز الاقتراع للناخبين تنطلق بداية من 25 أكتوبر الى غاية 20 نوفمبر، تستثني المترشحين والمزكين وتشمل الناخبين بالداخل وبالخارج .وردا على سؤال "وات" بخصوص الجدل الحاصل حول اعلان هيئة الانتخابات عدم مشاركة الأحزاب في الانتخابات القادمة، أكد بوعسكر أنه بامكان الأحزاب أن ترشح كوادرها ومنخرطيها في هذا الاستحقاق، ولكن الهيئة ستتعامل مع المترشحين كأفراد، في مراقبة حملاتهم الانتخابية.وأضاف بأن قرارا ترتيبيا ستصدره الهيئة قريبا، سيلتزم بما جاء بالقانون الانتخابي، وسيتعلق بضبط تمويل المترشحين في الانتخابات التشريعية، مشيرا الى أن "الأحزاب لا يمكنها أن تمول المترشحين، في حين يمكن لمنخرطي وكوادر الأحزاب تمويل مرشحيهم في اطار التمويل الخاص" .وعن سقف الانفاق خلال هذا الاستحقاق، قال بوعسكر " ان الهيئة قدمت اقتراحاتها لرئاسة الحكومة، في انتظار أن تصدر الحكومة أمرا ترتيبيا بخصوص هذا الموضوع في الأيام القادمة "من جهته ، أكد رضا الميساوي المدير التنفيذي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ورود تسجيل 200 ترشحا صباح اليوم الاثنين منها 20 ترشحا بسيدي بوزيد.و أعلن الميساوي أن الهيئة قامت بهيكلة الهيئات الفرعية، واستكمال تركيباتها، الى جانب اعداد 4559 مركز اقتراع و11323 مكتب اقتراع لاستقبال الناخبين خلال الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر 2022واضاف انه تم احصاء 9 ملاين و339 ألفا 756 ناخبا مسجلا بالداخل والخارج، 50.5 بالمائة منهم من النساء و49.5 بالمائة من الرجال.يشار الى ان فترة تقديم الترشحات انطلقت اليوم الاثنين 17 أكتوبر، الى غاية 24 أكتوبر الجاري، في حين تنطلق الحملة الانتخابية يوم 25 نوفمبر وتنتهي يوم 15 ديسمبر وفق الرزنامة التي ضبطتها هيئة الانتخاباتوسيتم الاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في اجل لا يتجاوز 12 نوفمبر 2022 كما تنطلق الحملة الانتخابية بالداخل يوم 25 نوفمبر وتنتهي يوم 15 ديسمبروسيكون يوم 18 جانفي 2023 ، التاريخ الأقصى للاعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات التشريعية ، على أن تنظم الدورة الثانية نهاية شهر جانفي، ويتم الاعلان عن نتائجها النهائية في موعد أقصى لا يتجاوز 3 مارس.