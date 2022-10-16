بطولة العالم للتجديف ( اواسط) :تونس تحرز ميداليتن ذهبيتين


Publié le Dimanche 16 Octobre 2022 - 15:02قراءة: 0 د, 30 ث
      
توج المنتخب الوطني التونسي للتجديف( اواسط) بميداليتين ذهبيتين في منافسات بطولة العالم للتجديف الشاطئ التي تحتضنها مدينة سوندرزفوت ، ببلاد الغال بريطانيا من 14 الى 16 اكتوبر الجاري .


وجاءت الميدالية الذهبية الاولى بفضل محمد راين حفصة في اختصاص قارب الفردي (اواسط) و الذي تفوق على الانقليزي جيمس كوكس, في حين جاءت الميدالية الذهبية الثانية عن طريق هالة بلحاج محمد في قارب الفردي (وسطيات) و التي تفوقت على الانقليزية ايزلي مكالوم.

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ومن جهته احتل محمد الطيب وخديجة كريمي في الزوجي المختلط المركز السادس مما سمح لهما بالتأهل للألعاب الشاطئية العالمية التي ستقام في بالي، -إندونيسيا- سنة 2023 .

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