اطلاق "دليل الإستثمار" الموجه للتونسيين بالخارج

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع ديوان التونسيين بالخارج وعدد الهياكل من المعنية "دليل الإستثمار" الموجه للتونسيين بالخارج الذي يقدّم معلومات أساسية حول مناخ الاستثمار في تونس .





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ويتوجه الدليل المتوفر باللغتين العربية والفرنسية، حسب ما اورده الديوان على صفحته على الفايسبوك، الى للمستثمرين وباعثي المشاريع التونسيين والأجانب، بما في ذلك التونسيين المقيمين في الخارج، ويمكن أي رائد أعمال، سواء كان مصنعا، أو فلاحا أو حرفيا أو تاجرا، من أداة مساعدة وتعريف بالإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية تكوين المشاريع، إضافة إلى العاملين في الجمعيات وممثلي المجتمع المدني والباحثين والأساتذة.ويقدم الدليل الخطوات والاجراءات المتبعة لاحداث المشاريع في تونس كما يتضمن مختلف الإمتيازات المالية والجبائية للاستثمار في مختلف القطاعات ، كما يقدم للمستثمرين أنواع الحوافز حسب القطاعات وشروط وطريقة الاسناد و آليات تمويل المشاريع المختلفة في تونس.ويقدم هذا الدليل كيفية تفعيل الإصلاحات التي أقرتها الدولة التونسية بهدف المساعدة على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، في تونس والتي تهدف الى مساعدة المستثمرين في عملية تكوين مشاريعهم واطلاعهم على الإجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتباعها ، وكذلك هياكل الاحاطة ودعم الاستثمار ، سواء كانت في مرحلة الإنشاء أو في طور الإنجاز.ويسمح فهرس الدليل للقراء باستعماله بسهولة لأنه يشير قبل كل عنوان إلى رقم الصفحة التي يمكن العثور عليه فيها وترد المعلومات العملية حول إنشاء المشاريع حسب القطاع (الصناعة والفلاحة والسياحة والحرف والتجارة الدولية)، الأمر الذي يجنب القارء قراءة الدليل بأكمله خاصة اذا كانت له احتياجات محددة.يذكر أن هذا الدليل يندرج في إطار مشروع "Mobi-TRE" الذي يصنف الهجرة "كمورد لتحفيز المهاجر على الإستثمار والتنمية" ويشجع الجالية التونسية على الإستثمار بجهاتهم الأصلية.