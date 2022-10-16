تراجع هام لعقود الزواج في تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة رافقه انخفاض كبير في عدد الولادات

كشفت ارقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء تراجعا كبيرا في عدد عقود الزواج خلال السنوات الخمس الأخيرة )2016 / 2020( بنسبة بلغت 33 بالمائة ليصل عدد عقود الزواج الى 65 الف 630 عقد سنة 2020 بعد ما كان في حدود 198 الف و125 عقد في سنة 2016.





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واشارت النشرة الاحصائية السنوية لتونس )2016/ 2020( ان سنة 2020 شهد اعلى نسبة انخفاض في عدد الزيجات بلغت 21 بالمائة ليصل الى 65 الف و630 عقدا بعدما كان في حدود 83 الف و105 عقود في سنة 2019.وقد رافق هذا المنحى التنازلي لعدد الزيجات في تونس تراجعا هاما في عدد الولادات خلال الفترة من 2016 الى 2020 بنسبة 20,6 بالمائة.وانخفض عدد الولادات، حسب النشـرة الإحصائية السـنوية لتونس، من 219 الف و400 ولادة سنة 2016 الى 174 الف و100 ولادة سنة 2020.ومن شان هذا التراجع ان يؤثر بشكل كبير على الهرم السكاني في تونس، الذي يتجه نحو التهرم خاصة بعد انتهاء مرحلة الانتقال الديمغرافي في سنة 2010