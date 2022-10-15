هيئة الانتخابات تبحث مع جمعيات لذوي الاحتياجات الخصوصية سبل تعزيز مشاركة هذه الفئة في الانتخابات التشريعية

نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الجمعة، لقاءاين مع ممثلي "الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية و"المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، تم خلالها التطرق الى سبل تعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخصوصية في الاستحقاق الانتخابي التشريعي.





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وتناول اعضاء مجلس الهيئة في لقائهم مع يسرى المزاتي رئيسة "المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" و الوفد المرافق لها السبل الكفيلة بتعزيز مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في الشأن السياسي والعام و ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية و استقلاليـــــــة ودون أي تمييز.وأكد نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي على التزام مجلس الهيئـة بمواصلة العمل على تذليل كافة الصعوبات أمام مشاركة الأشخاص ذوي الاحتاجات الخصوصية، في العملية الانتخابية ونفاذهم إلى المعلومة بكل سهولة وحرية ودعم التعاون مع الجمعيات التي تعنى بهم والاستنارة بآرائهم حول الإجراءات المناسبة لتيسير مشاركتهم في العملية الانتخابية.وتم التأكيـد خلال اللقاء على تطوير التعاون والشراكة بين الجانبين من خلال إبرام عقد شراكة بين الجانبين يضبط مختلف مجالات التعاون بينهما.من جهة اخرى التقى اعضاء من الهيئة بوفد عن "الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية" يتقدمه رئيس الجمعية محمد المنصوري و تم خلال اللقاء تبادل الرأي حول السبل الكفيلة بتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية في العمليـة الانتخابية وتمكينهم من النفاذ إلى المعلومة وممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية واستقلالية.وقد أكد ماهر الجديدي بهذه المناسبة على أن الهيئة حريصة على تذليل كافة الصعوبات لضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية في كامل مسار الانتخابات ودعم التواصل مع الجمعيات التي تعنى بهم وتشريكها في صياغة كافة الإجراءات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية و السمعية و العضوية.وتولى رئيس جمعيـة إبصار تقديم مجموعة من الكتب أعدتها الجمعيـة بطريقة البراي حول الدستور الجديد للجمهورية التونسية والمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 وذلك لوضعها على ذمة الإدارة المركزية للهيئة والهيئات الفرعية التابعـة لها بمختلف ولايات الجمهوريـة.