وزارة تكنولوجيات الاتصال تسند 19 علامة مؤسسة ناشئة ما يرفع العدد الى 773

أسندت وزارة تكنولوجيات الاتصال، الجمعة، 19 علامة مؤسسة ناشئة بعنوان دورة سبتمبر 2022 مما يرفع العدد الجملي الى 773 علامة منذ الانطلاق الفعلي للبرنامج.

وأشرف وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، على موكب إسناد هذه العلامات، وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها على "فايسبوك"



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وأطلقت تونس في مارس 2021 مشروع المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة المبتكرة، الممول من طرف البنك الدوليوهو ينصهر في إطار البرنامج الوطني "تونس الناشئة"، الذي يهدف إلى جعل تونس منصة إقليمية مميّزة لاستقطاب المؤسسات الناشئة في إفريقيا والعالم.وسيموّل هذا المشروع صندوق الصناديق، الذي تمّ اطلاقه في نفس التاريخ، في مرحلة أولى بمبلغ إجمالي يقدر ب40 مليون أورو على أن يبلغ سقفه الإجمالي 200 مليون اورو. وسيمكن هذا الصندوق الذي يساهم فيه كل من البنك الدولي وبنك التنمية الألماني من دعم ديناميكية المؤسسات الناشئة عبر إنشاء صناديق استثمار فرعية مختصة لتمويل المؤسسات الناشئة ومرافقتها في مختلف مراحل نموهاكما اطلق بنفس المناسبة برنامج "فلاي ويل" المموّل من طرف البنك الدولي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي، والرامي إلى دعم المؤسسات الناشئة وهياكل المرافقة على غرار محاضن المؤسسات.واقرت تونس في أفريل 2018، قانون الشركات الناشئة وهو إطارا قانوني جديدا لريادة الأعمال المبتكرة اتاح للكثير من الشبان ذوي المبادرات المجددة، من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسةكما صدر امر حكومي (عدد 840 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018) يضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة