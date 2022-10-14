البطولة العربية خير فرصة لاعداد المنتخب التونسي لكرة السلة للنافذة الاخيرة من تصفيات كاس العالم 2023 " علي البنزرتي "

قال علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة ان تونس تستعد لتنظيم البطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة في الفترة من 5 الى 16 فيفري المقبل .





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واكد البنزرتي في تصريح لوكالة (وات) اليوم ان الجامعة تحرص على ان تكون البطولة العربية ذات مستوى عال وتشتد فيها المنافسة حتى تكون خيرفرصة لاعداد المنتخب التونسي للمشاركة في النافذة الاخيرة من تصفيات كاس العالم 2023 .ويذكر ان النافذة الاخيرة من تصفيات المونديال مقررة من 25 الى 27 فيفري المقبل . ورغم صعوبة الموقف في ترتيب المجموعة فان المنتخب التونسي يحافظ على امل ضئيل في التاهل.وشدد على انه يتم التشاور مع الاتحاد العربي لكرة السلة و الاتحادات المحلية المعنية لتشريك اقوى المنتخبات العربية على غرار منتخبات مصر ولبنان والاردنومن جهة اخرى افاد البنزرتي انه تم تاجيل الندوة الصحفية التي كانت مقررة لليوم الخميس بتونس لتقديم المدرب الوطني الجديد لكرة السلة التركي الفرنسي ايرمان كونتار الى موعد لاحق وذلك "حتى يتم تمكين المدرب الوطني الجديد من مزيد من الوقت للتعرف على العناصر الوطنية خاصة وان المنتخب مقبل على مرحلة تشبيب كما يسعى المدرب كونتار الى مزيد اكتشاف البطولة الوطنية المحترفة ليكون قادرا على تقديم الاضافة والاجابة على اسئلة الاعلاميين خلال الندوة الصحفية ".وكانت الجامعة التونسية لكرة السلة قررت منذ شهر تقريبا تعيين المدرب التركي الفرنسي ايرمان كونتار للاشراف على المنتخب التونسي للاكابر وذلك بعقد يمتد على 3 سنوات.