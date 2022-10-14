رابطة الأبطال الافريقية : الترجي من أجل التدارك.. والمنستيري في مهمة صعبة أمام الأهلي

يخوض الترجي الرياضي التونسي و الاتحاد الرياضي المنستيري غدا السبت اياب الدور التمهيدي الثاني، من تصفيات رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بحثا عن التاهل لدور المجموعات.

ويستقبل بطل تونس بملعب حمادي العقربي برادس فريق بلاتو يونايتد النيجيري، فيما تحول اتحاد المنستير الى القاهرة لملاقاة الأهلي المصري، بشعار وحيد لممثلي كرة القدم التونسية هو الفوز وتدارك عثرة الذهاب .



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ويسعى الترجي الرياضي التونسي، الذي سيكون مدعوما بجماهيره في المسابقة القارية ، الى كسب اللقاء بهدف نظيف او بفارق هدفين على الأقل للتعويض عن خسارة مباراة الذهاب بنتجية 2 - 1 قبل نحو أسبوع، وضمان التأهل لدور المجموعات.وينتظر أن تشهد تشكيلة "الأحمر و الأصفر" عدة تغييرات في الخطوط الثلاثة مقارنة بمباراة الذهاب، وذلك باقحام ياسين ياسين مرياح في محور الدفاع الى جانب الجزائري امين توغاي . كما تبدو حظوظ الاردني محمد ابو زريق شرارة ائمة في ان يكون ضمن مجموعة الاساسيين.ونظرا لطبيعة الرهان فان المدرب نبيل معلول سيكون ميالا لتغليب الطابع الهجومي على تشكيلة الفريق.ولئن يبدو رهان الترجي الرياضي التونسي للتأهل في المتناول فان الفريق في حاجة للعب بحذر واظهار نجاعة في الخط الامامي من اجل الفوز وبلوغ مرحلة المجموعات خاصة وان الفريق النيجيري المتقدم ذهابا 2-1 سيخوض اللقاء بحسابات الحفاظ على اسبقيته.وسيدير اللقاء الذي ينطلق على الساعة الخامسة مساء الحكم المصري إبراهيم نورالدين بمساعدة مواطنيه سمير جمال سعد، ويوسف البساطي، والحكم الرابع أحمد الغندور.من جهة أخرى ستكون مهمة الاتحاد الرياضي المنستيري في مشاركته القارية الأولى بمسابقة رابطة الأبطال الافريقية صعبة في العودة بورقة التأهل من القاهرة أمام الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في التتويج بأمجد الكؤوس الافريقية برصيد 10 ألقاب، خصوصا بعد تأخره في لقاء الذهاب الأحد الماضي في ملعب مصطفى بن جنات بنتيجية 1 - 0 .ورغم صعوبة المهمة فان الاتحاد المنستيري الذي سافر امس الى القاهرة سيراهن على الترشح لدور المجموعات لاول مرة في تاريخه في مسابقة الابطال على حساب الاهلي المصري ، وتقديم مستوى مشرف من منطلق الايمان بحظوظه في قلب المعطيات ودحض الترجيحات، التي تصب لمصلحة الفريق المصري.ويعي زملاء اللاعب زياد العلوي جيدا ان مباغتة الاهلي ، في عقر داره بالذات، ليست في باب المستحيل بل ان الفريق المصري رغم الفوز الذي كسبه في المنستيرذهابا فانه مازال يبحث عن توازنه بعد أن خرج من الموسم الماضي دون ألقاب، مما عجّل بالاستنجاد بالمدرب السويسري مارسال كولر.ويذكر ان مدافع الاتحاد المنستيري محمد الصغرواي سيغيب عن الرحلة بداعي الاصابة.وعين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"الحكم الزامبي جياني سيكازوي لإدارة مباراة الأهلي المصري والاتحاد المنستيري التي ستقام غدا على الساعة السادسة- توقيت محلي ( الخامسة توقيت تونس ) على ملعب السلام بالقاهرة .وسيساعده الأنغولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو شادريكيو بينما سيكون الحكم الرابع الزامبي أيودريك نيكولي.