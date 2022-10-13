أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، أمس الأربعاء، للوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمهدية بالاحتفاظ برئيس إحدى البلديات التابعة لولاية المهدية بتهمة "تمجيد الإرهاب والاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفق ما ذكره بلاغ صادر الخميس عن وزارة الداخلية،
الاحتفاظ برئيس بلدية بولاية المهدية من أجل "تمجيد الإرهاب والاشتباء في الانتماء إلى تنظيم إرهابي"
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