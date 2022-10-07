حملات أمنية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية تسفر عن إيقاف 2781 شخصا مفتش عنهم وتحرير محاضر في قضايا عنف ومخدرات

أسفرت حملات أمنية تابعة للأمن الوطني والحرس الوطني من 15 سبتمبر الماضي إلى 05 أكتوبر الجاري، بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية بكامل تراب الجمهورية، عن إلقاء القبض على 2781 شخصا مفتش عنهم لتورّطهم في قضايا حق عام، وفق بيان نشرته اليوم الجمعة وزارة الداخلية.







وقد تمّ خلال هذه الحملة الأمنية تحرير 90 قضية عنف والقبض على 70 شخص في قضايا عنف، فضلا عن تحرير 4 قضايا مخدرات وإيقاف 5 أشخاص، وحجز 72 سيارة مفتش عنها، وحجز 1570 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية، وغيرها.



وتأتي هذه الحملات في اطار العمل على مزيد تأمين المؤسسات التربوية وحمايتها من مختلف أشكال الجريمة ومواصلة التصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام والمحافظة على السكينة وإبراز الانتشار والتواجد الأمني بما يُساهم في بعث الطمأنينة في نفوس الأولياء والتلاميذ، وفق البيان نفسه.



