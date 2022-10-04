المنستير: تقدّم عمليّات قلع وردم التين الشوكي المصاب بالحشرة القرمزية بنسبة 60 بالمائة

تقدّمت عمليات قلع وردم التين الشوكي المصاب بالحشرة القرمزية بولاية المنستير بنسبة 60 في المائة، وذلك تحت إشراف مصلحة حماية النبابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وبالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية بالجهة، وفق ما أفادت به، اليوم الثلاثاء، رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير منيرة الغربي سهلول.





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وأضافت رئيسة الانتاج النباتي، في تصريح لـ"وات" أنّ عمليات مداواة مجموع حوالي 2220 مترا خطيّا من التين الشوكي المصاب بالحشرة القرمزية بالجهة، متواصلة منذ 21 سبتمبر الجاري، حيث تمّ التدخل على مستوى عميرة الفحول، وعميرة الحجاج، ومنزل فارسي بمعتمدية المكنين، من خلال رش وقلع وردم 8 أمتر خطيّة من التين الشوكي المصاب بالحشرة القرمزية، مقابل معالجة حوالي 310 أمتار خطيّة بمنزل حياة والمليشات بمعتمدية زرمدين، و5 أمتار خطيّة بمعتمدية جمال.وسجلت معتمدية بني حسان أكثر عدد إصابات بلغت حدود 1900 متر خطيّ، وتجري حاليا عملية مداواة التين الشوكي المصاب والسليم المحاذي له تفاديا لانتشار العدوى، حيث أمكن إلى حدّ الآن في بني حسان رش وقلع حوالي 1200 متر خطيّ.وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير سجلت أوّل إصابة بالحشرة القرمزية بتاريخ 21 سبتمبر 2022 في منطقة الغنادة بمعتمدية بني حسان بولاية المنستير، ووقع التدخّل في الإبان برش المبيدات للتقليص من انتشار اليرقات ثم القلع والردم في خنادق حفرت للغرض.وتتطلب عمليات المداواة، والقلع، وحفر الخنادق، والردم، عدّة معدات أمكن توفيرها بفضل تعاون البلديات المعنية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير والخواص ووكالة تسوية المعدات والأراضي، باعتبار توفّر آلة رش واحدة لدى مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير والتي اقتنت المندوبية مؤخرا كمية 70 لترا من المبيدات يقع استعمالها حاليا، في حين وفّر الخواص كمية من المبيدات استعملت خلال عمليات التدخل الأولى، حسب ذات المصدر.