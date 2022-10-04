البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج الجولة الرابعة

في ما يلي برنامج الجولة الرابعة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، والمقرر اجراء مبارياتها غدا الأربعاء انطلاقا من الساعة الخامسة مساءا :
الأربعاء 5 أكتوبر 2022
في قاعة اريانة
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شبيبة المنازه - الزهراء الرياضية ( 17:00 س )
في قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - اتحاد الأنصار ( 17:00 س )
في القاعة الأولمبية بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - الملعب النابلي ( 17:00 س )
في قاعة محمد مزالي بالمنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي ( 17:00 س )
في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي ( 17:00 س )
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