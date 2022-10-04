البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج الجولة الرابعة

في ما يلي برنامج الجولة الرابعة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، والمقرر اجراء مبارياتها غدا الأربعاء انطلاقا من الساعة الخامسة مساءا :







الأربعاء 5 أكتوبر 2022

في قاعة اريانة

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شبيبة المنازه - الزهراء الرياضية ( 17:00 س )

في قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية - اتحاد الأنصار ( 17:00 س )

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في القاعة الأولمبية بسوسة

النجم الرياضي الساحلي - الملعب النابلي ( 17:00 س )

في قاعة محمد مزالي بالمنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي ( 17:00 س )

في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي ( 17:00 س )



الأربعاء 5 أكتوبر 2022في قاعة اريانةشبيبة المنازه - الزهراء الرياضية ( 17:00 س )في قاعة قرمباليةالدالية الرياضية بقرمبالية - اتحاد الأنصار ( 17:00 س )في القاعة الأولمبية بسوسةالنجم الرياضي الساحلي - الملعب النابلي ( 17:00 س )في قاعة محمد مزالي بالمنستيرالاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي ( 17:00 س )في قاعة عزيز ميلاد بالقيروانالشبيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي ( 17:00 س )