سليانة: عملية بيضاء تطبيقية استعدادا لموسمي الخريف والشتاء

نظمت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سليانة، اليوم الاثنين، عملية بيضاء تطبيقية بجسر على وادي سليانة، على مستوى الطريق رقم 4، استعدادا لموسمي الخريف والشتاء وتحسبا لموسم الأمطار والثلوج





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وذكر المدير الجهوي للحماية المدنية العميد محمد علي بن بيهي في تصريح ل"وات" أن العملية التطبيقية تحاكي فيضان وادي سليانة ووجود خطر يهدد سلامة المتساكنين والمصانع المجاورة مع تواجد عدد من الضحايا بالوادي.وبين بن بيهي أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، ضبطت في اطار العملية البيضاء، خطة تحت إشراف رئيس اللجنة (والي سليانة) لإنقاذ الأشخاص العالقين إلى جانب تجميع وسائل اللجنة في مستودع بالقرب من مكان الحادث لضمان التدخل الناجع.وأكد بن بيهي جاهزية كافة أعضاء اللجنة مؤكدا ضرورة التنسيق المحكم بينهم في حال حدوث أي طارئيذكر أن العملية البيضاء أشرف عليها والي سليانة وحضرها كافة أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالجهة.