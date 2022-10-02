ثلاثية من هالاند وثلاثية من فودن في فوز سيتي 6-3 على يونايتد

أحرز إرلينغ هالاند ثلاثة أهداف وأضاف زميله فيل فودن ثلاثية أخرى ليفوز مانشستر سيتي حامل اللقب 6-3 على جاره مانشستر يونايتد في قمة المدينة بالبطولة الانقليزية لكرة القدم اليوم الأحد.





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وقدم سيتي أداء هجوميا مذهلا من البداية في ملعب الاتحاد بينما ظهر يونايتد، الذي فاز في آخر أربع مباريات في البطولة، بشكل ضعيف.وافتتح فودن التسجيل بعد مرور ثماني دقائق بعد كرة عرضية من برناردو سيلفا، ثم سجل هالاند هدفه الأول في الدقيقة 34.وهز هالاند الشباك مجددا بعد ثلاث دقائق قبل أن يسجل فودن الهدف الرابع قبل الاستراحة بقليل.وقلص أنتوني، المنضم في صفقة ضخمة ليونايتد، الفارق في وقت مبكر من الشوط الثاني ليعيد الأمل ليونايتد، لكن هالاند وصل إلى هدفه 17 خلال مسابقات الموسم الجاري ويسجل الثلاثية الثالثة له في البطولة الانقليزية في ثماني مباريات وتصبح النتيجة 5-1.وأكمل فودن أول ثلاثية له في البطولة بعد تمريرة من هالاند قبل أن يسجل البديل أنتوني مارسيال هدفين ليونايتد، أحدهما من ركلة جزاء، ويجعل فارق الأهداف أقل.وأصبح رصيد سيتي 20 نقطة من ثماني مباريات ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر، بينما بقي يونايتد في المركز السادس برصيد 12 نقطة وتوقفت سلسلة من أربعة انتصارات متتالية.