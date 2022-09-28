فوز الترجي الرياضي الجرجيسي على الملعب القابسي وديا 2-1

فاز الترجي الرياضي الجرجيسي اليوم على الملعب القابسي بنتيجة 2-1 في مباراة ودية احتضنها ملعب المركب الرياضي عبد السلام كازوز بجرجيس .

ويستعد الفريقان لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية .



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ويجري الملعب القابسي تربصا تحضيريا بجرجيس.وكان لاعبوه استانفوا التحضيرات يوم 9 سبتمبر الجاري.ويذكر ان الترجي الجرجيسي يستضيف في الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية ( المجموعة الثانية) الملعب الصفاقسي فيما يلاقي الملعب القابسي في اطار الجولة الافتتاحية على ميدانه مكارم المهدية