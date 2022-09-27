البطولة العربية للاندية لكرة اليد للسيدات: نادي الرياضة النسائية بالمكنين يتوج باللقب

توج نادي الرياضة النسائية بالمكنين بلقب البطولة العربية للاندية لكرة اليد للسيدات اثر فوزه مساء اليوم الثلاثاء على الجمعية الرياضية النسائية بالمهدية بنتيجة 34-24 (الشوط الاول 16-11) في لقاء الدور النهائي الذي احتضنته قاعة الحمامات.

يذكر ان البطولة شهدت مشاركة ثلاثة اندية هي نادي الرياضة النسائية بالمكنين والجمعية النسائية بالمهدية ونادي فتيات بومرداس الجزائري وذلك بعد غياب الزمالك المصري.



