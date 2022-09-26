قبلي: الشروع في وضع خطة متكاملة لتعزيز الدور السياحي والاقتصادي لسوق الصناعات التقليدية بدوز

أعلن المندوب الجهوي للسياحة بقبلي، محمد الصايم، اليوم الاثنين، عن الشروع في وضع خطة متكاملة لتعهّد سوق الصناعات التقليدية بمدينة دوز واعداد تصوّر واضح لدخول السياح والخروج من هذه السوق في افضل الظروف، وذلك بهدف احياء هذا المعلم الثقافي والتاريخي الذي يتوسط مدينة دوز وتعزيز دوره السياحي والاقتصادي.







وأضاف محمد الصايم أن هذه الخطّة، التي تم الاتفاق حولها من طرف السلط الجهوية وبلدية دوز والمتدخلين في القطاع السياحي، تشمل ايضا تعهد وصيانة الوحدات الصحية، والمقاهي، ونقاط البيع المنتصبة بسوق الصناعات التقليدية، بالتوازي مع التنسيق مع كافة المندوبيات السياحية بالبلاد لدعوة وكالات الاسفار المبرمجة لرحلات في اتجاه ولاية قبلي إلى ضرورة إدراج السوق التقليدية بدوز ضمن مسالكهم السياحية، مع عدم التأشير على أية برنامج ما لم تكن زيارة هذه السوق مدرجة ضمنه.



وذكر، في هذا الصدد، أنه تمّ حثّ وكالات الاسفار بولاية قبلي على تقديم المثال والمبادرة ببرمجة سوق الصناعات التقليدية بدوز كوجهة هامة في المسلك السياحي للرحلات التي ينظمونها من اجل اعادة احياء هذه السوق التي تمثل ارثا حضاريا هاما لا يزال يحافظ على طابعه المعماري التقليدي ويحتوي على العديد من نقاط بيع المنتوجات التراثية المميزة لهذه الربوع على غرار المرقوم، والسكاجة التقليدية، اضافة الى ورشات حية لصنع البلغة التقليدية.



