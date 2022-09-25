منوبة: الشروع في تركيز مكاتب للتعريف بالامضاء لقبول تزكيات الانتخابات التشريعية القادمة

تشرع الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، في تركيز مكاتب خدمات ب8 معتمديات بالجهة، تدعيما لخدمات اقسام الحالة المدنية ب10 بلديات بالجهة والدائرة البلدية السعيدة بوادي الليل المخصصة للتعريف بامضاء مطالب التزكيات للترشح للانتخاب التشريعية القادمة في انتظار انطلاق خدماتها، بعد اصدار الهيئة العليا للانتخابات قرار انطلاق قبول عرائض التزكيات.





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ياتي ذلك، وفق تصريح المنسق الجهوي للهيئة الجديد جمال الجربوعي ل"وات" اليوم الاحد، بعد اداء 20 عونا من المنسقين المحليين ومساعديهم واعوان الخدمات الادارية اليمين بالهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة وتلقيهم تكوينا خاصا حول قبول التزكيات والتعريف بالامضاء وغيرها من الخدمات التي ستوكل لهم.واوضح الجربوعي، أنّ أداء اليمين، يعطي صفة مأمور الضابطة العدلية، لاعوان الخدمات الادارية والمنسقين المحليين، حتى يباشروا التعريف بالامضاء لعرائض التزكيات، وتقريب الخدمات في الاطار، وفق شروط المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.واشار الى انه، وفق التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، ولعدد المقاعد الراجع لها بالنظر في الانتخابات التشريعية القادمة، وفق نظام الاقتراع على الافراد، قسّمت ولاية منوبة الى 05 دوائر عدد مقاعدها 05 مقاعد عوضا عن 7 مقاعد (في اخر انتخابات تشريعية سنة 2019).وتشمل الدوائر الجديدة ، منوبة ووادي الليل ودوار هيشر، مع ضمّ طبربة والجديدة والبطان في دائرة يمثلها نائب وحيد، وكذلك برج العامري والمرناقية معا.ويطالب كل مترشح منها، بتقديم عريضة تزكية ممضاة من قبل 400 مواطن يقطنون بالدائرة الانتخابية اي بنفس منطقتهم، وفق التقسيم، مع وجوب أن تكون الامضاءات معرّفا بها في البلديات، او المكاتب، التي ستخصصها الهيئة الفرعية.وبين ان ال30 عون تسجيل، بمساهمة 20 عون خدمات ومنسقين ومساعديهم، سينطلقون في مهمة تحيين التسجيل غدا الاثنين ، بعد تلقيهم تكوينا منذ امس السبت، متعدد الاوجه في المركز الجهوي لتكوين وتطوير الكفاءات بمنوبة.وسيتوزع الاعوان على 36 مكتبا بالبلديات ومراكز البريد والمغازات التجارية الكبرى، وصندوق الضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتامين على المرض، ويباشرون عملية تحيين التسجيل كامل ايام الاسبوع ودون انقطاع، وذلك الى تاريخ 13 اكتوبر القادم، وفق الجربوعي.وتتولى الهيئة ايضا غدا نشر القائمات الاولية بسجل الناخبين البالغ عددهم بعد التحيين الالي في الاستفتاء، 287,322 ناخبا وناخبة، بمقرات المعتمديات ومقر الهيئة الفرعية بمدينة منوبة.