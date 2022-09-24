قبل مواجهة تونس الثلاثاء المقبل... البرازيل تفوز وديا على غانا 3-صفر

سجل ريتشارليسون ثنائية في فوز سهل للبرازيل 3-صفر على غانا في لقاء ودي في لوهافر بفرنسا استعدادا لكأس العالم لكرة القدم مساء الجمعة.

وهيمنت البرازيل منذ البداية وضغطت بشراسة في وجود المهاجمين فينيسيوس جونيور ورافينيا وريتشارليسون ونيمار الذي صنع هدفين.



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افتتح ماركينيوس التسجيل بعد تسع دقائق من ضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها رافينيا.وضاعف ريتشارليسون النتيجة بعد 19 دقيقة بتسديدة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.وأضاف مهاجم توتنهام هوتسبير الهدف الثالث قبل خمس دقائق من الاستراحة بضربة رأس متقنة بعد ركلة حرة نفذها نيمار.وبعد ضمان الانتصار منذ الشوط الأول خفض فريق المدرب تيتي من إيقاعه في الشوط الثاني مع إجراء العديد من التبديلات.وكان يمكنه تسجيل هدف رابع بعد تعاون جيد بين لوكاس باكيتا ونيمار بالدقيقة 75.وكان نيمار قريبا من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 80 بعد أن تخطى بسرعته ثلاثة مدافعين لكن تسديدته ضلت طريق المرمى كما سدد كرة بعيدة في القائم.وتلعب البرازيل مع المنتخب التونسي في باريس يوم الثلاثاء في آخر مباراة ودية قبل افتتاح مشوارها في نهائيات قطر أمام صربيا يوم 24 نوفمبر القادم ضمن المجموعة السابعة.