الكاف: الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يدعو الى التدخل العاجل لتوفير مستلزمات الموسم الفلاحي


Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 - 14:32 قراءة: 0 د, 51 ث
      
دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية الى التدخل العاجل لتوفير مستلزمات الموسم الفلاحي، الذي انطلق في ظروف مناخية مشجعة وذلك بغاية تحسين المردودية في المزارع وتوفير الغذاء للجميع.


ونبه لعبيدي في تصريح ل"وات" إلى خطورة فقدان المستلزمات الفلاحية وتأثيرها السلبي على الموسم الفلاحي برمته، معبرا عن تخوفه من تكرار سياقات الموسم الماضي الذي غابت فيه المستلزمات في بدايته بما أثر سلبا على إنتاج الحبوب، على حد قوله.

وبين أنه سيتم خلال الموسم الجديد الترفيع في المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى بحوالي 10 آلاف هكتار لتصل إلى حدود 205 الاف هك مقابل 194 الف هك خلال السنة الفارطة، مشددا على ضرورة توفير المستلزمات في أقرب وقت بهدف الاعداد الجيد للموسم وضمان انتاج وفير يسهم في تحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي للبلاد من الحبوب، على حد تعبيره.
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واشار الى ان غياب المستلزمات خلق حالة من الاحتقان لدى الفلاحين الذين ترددوا بكثرة هذه الأيام على مقرات الاتحاد للمطالبة بتوفير مادة ثلاثي الأمونيترات، الذي يستوجب نثره قبل انطلاق موسم البذور، وفق ما ذكره المهندس بالاتحاد عبد الكريم الحيدري ل"وات".

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