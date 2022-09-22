بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم موسم 2023 - 2022 برنامج الجولة الاولى


Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 - 16:46 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تم اليوم سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام بنظام المجموعتين في موسمها الجديد الذي ينطلق يوم 8 اكتوبر المقبل .


ويذكر انه في نهاية البطولة، يصعد صاحب المرتبة الأولى فقط من كل مجموعة إلى الرابطة المحترفة الأولى بينما ينزل صاحبا المركز الأخير و قبل الأخير من كل مجموعة إلى الرابطة الثالثة مستوى أول.


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وفي ما يلي برنامج الجولة الاولى
المجموعة الاولى
نجم المتلوي / النجم الرادسي
مستقبل المرسى / امل الرقبة
النادي القربي /جندوبة الرياضية
امل جربة / شبيبة القيروان
هلال الشابة / مستقبل قابس
نادي بنبلة / مستقبل وادي الليل

المجموعة الثانية
هلال مساكن/ جمعية جربة
القلعة الرياضية/ سبورتنغ المكنين
الملعب القابسي / مكارم المهدية
شبيبة العمران/ سبورتنغ بن عروس
قوافل قفصة/ نادي حمام الانف
ترجي جرجيس / الملعب الصفاقسي

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 253451

Kerker  (France)  |Jeudi 22 Septembre 2022 à 16h 59m |           
لماذا تحرمون التّونسيّين بالخارج من رؤية المقابلة الودّيّة التي تدور الآن بين الفريق القومي و فريق جزر القمر؟



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