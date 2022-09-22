بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم موسم 2023 - 2022 برنامج الجولة الاولى

تم اليوم سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام بنظام المجموعتين في موسمها الجديد الذي ينطلق يوم 8 اكتوبر المقبل .
ويذكر انه في نهاية البطولة، يصعد صاحب المرتبة الأولى فقط من كل مجموعة إلى الرابطة المحترفة الأولى بينما ينزل صاحبا المركز الأخير و قبل الأخير من كل مجموعة إلى الرابطة الثالثة مستوى أول.
وفي ما يلي برنامج الجولة الاولى
المجموعة الاولى
نجم المتلوي / النجم الرادسي
مستقبل المرسى / امل الرقبة
النادي القربي /جندوبة الرياضية
امل جربة / شبيبة القيروان
هلال الشابة / مستقبل قابس
نادي بنبلة / مستقبل وادي الليل
المجموعة الثانية
هلال مساكن/ جمعية جربة
القلعة الرياضية/ سبورتنغ المكنين
الملعب القابسي / مكارم المهدية
شبيبة العمران/ سبورتنغ بن عروس
قوافل قفصة/ نادي حمام الانف
ترجي جرجيس / الملعب الصفاقسي
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