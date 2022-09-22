بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم موسم 2023 - 2022 برنامج الجولة الاولى

تم اليوم سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام بنظام المجموعتين في موسمها الجديد الذي ينطلق يوم 8 اكتوبر المقبل .





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ويذكر انه في نهاية البطولة، يصعد صاحب المرتبة الأولى فقط من كل مجموعة إلى الرابطة المحترفة الأولى بينما ينزل صاحبا المركز الأخير و قبل الأخير من كل مجموعة إلى الرابطة الثالثة مستوى أول.وفي ما يلي برنامج الجولة الاولىالمجموعة الاولىنجم المتلوي / النجم الرادسيمستقبل المرسى / امل الرقبةالنادي القربي /جندوبة الرياضيةامل جربة / شبيبة القيروانهلال الشابة / مستقبل قابسنادي بنبلة / مستقبل وادي الليلهلال مساكن/ جمعية جربةالقلعة الرياضية/ سبورتنغ المكنينالملعب القابسي / مكارم المهديةشبيبة العمران/ سبورتنغ بن عروسقوافل قفصة/ نادي حمام الانفترجي جرجيس / الملعب الصفاقسي