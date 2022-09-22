سيدي بوزيد: 190 الف طن تقديرات صابة الزيتون للموسم الحالي

من المنتظر ان يتجاوز الانتاج الجهوي من زيتون الزيت بولاية سيدي بوزيد، 190 الف طن خلال الموسم الفلاحي 2022 / 2023 اي بارتفاع باكثر من 40 الف طن مقارنة بالموسم الماضي، حسب ما افاد به رئيس مصلحة بدائرة الانتاج النباتي والارشاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مراد مبروكي "وات".





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وبين مبروكي انه تم اتخاذ مختلف الاحتياطات لإنجاح هذا الموسم من ذلك عقد العديد من الجلسات التحسيسية مع الفلاحين واصحاب المعاصر وكل المتدخلين في القطاع، واشار الى وجود 116 معصرة بالولاية تتجاوز طاقة تحويلها 3663 طنا في اليوم في حين تصل طاقة التخزين بالجهة إلى 12205 اطنان منها 1800 طن بديوان الزيت و9247 طنا بالمعاصر الخاصة و1158 طنا بديوان الأراضي الدوليةوتطرق الى عدد من الإجراءات والتوصيات التي اتخذتها الدوائر المعنية منها تحسيس الفلاحين بضرورة إتباع الطرق الفنية السليمة للجني والشروع مبكرا في عمليات الجني، إضافة إلى نقل كميات الزيتون من طرف الفلاح إلى المعاصر في الإبان وتجنب استعمال الأكياس البلاستيكية عند النقل.كما أقرت الدوائر المعنية العديد من الإجراءات الاخرى الخاصة بعمليات التحويل على غرار تعهد وصيانة معدات التحويل من طرف أصحاب المعاصر لضمان جودة الزيت وتأهيل المعاصر مع تحسين ظروف التحويل، وذلك بتجديد وسائل التحويل التقليدية الحالية بوسائل عصرية متطورة مع تشجيع المحولين على تعليب الزيت وتسويقه داخليا وخارجيا.وتحتل غابات الزيتون بولاية سيدي بوزيد حوالي 50 بالمائة من جملة المساحات الصالحة للزراعة حيث تبلغ أكثر من 287 ألف هكتار، منها حوالي 11 بالمائة على النمط السقوي، وهي تمثل 87 بالمائة من الأشجار المثمرة، ويعتبر هذا القطاع هاما من حيث المساحة وعدد الزياتين الذي تجاوز 13 مليون شجرة.