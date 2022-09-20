افتتاح المنتدى الدولي الاول في العلوم الإنسانية والاجتماعية "انسانيات" بجامعة منوبة

انطلقت اليوم الثلاثاء بجامعة منوبة، أشغال المنتدى الدولي الاول في العلوم الإنسانية والاجتماعية "انسانيات" الذي ينتظم إلى غاية يوم 24 سبتمبر ببادرة من جامعات منوبة وتونس وتونس المنار.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، في كلمة افتتاحية ألقاها بحضور وزير التربية فتحي السلاوتي، ان تنظيم هذا المنتدى البالغ الاهمية، ياتي في صميم وعي الجامعة التونسية بدورها الكبير في استشراف حلول مبتكرة، وأدوار جديدة متجدّدة للعلوم الإنسانية والاجتماعية تساعد على التحليل والفهم في زمن التحولات الاجتماعية والتغيرات البيئية والتقلبات المناخية والجائحات الصحية والثورات السياسية والأزمات الاقتصادية، وامام التحديات الكبرى للظواهر ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، على غرار الإرهاب والفساد والفقر، والجوع، والبطالة، والعنف، والانقطاع المدرسي، وتنامي الجريمة، والهجرة غير المنظمة.



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ولاحظ ان القيمة التي توليها الوزارة للعلوم الإنسانية والاجتماعية تلتقي مع محاور منتدى "انسانيات" وقيمة وطرافة البحوث والمحاضرات، وتبين المسؤولية الاجتماعية الكبرى للجامعة ولمؤسسات التعليم العالي ولمراكز البحث، وللجامعيين الذين من شأنهم الاساسي، إمكانات التشخيص لكل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبحث لها عن حلول تستلزم المعطيات العلمية الدقيقة التي يعلمها أصحاب الاختصاص قبل غيرهم نظريا وميدانيا.وأعطيت اشارة انطلاق محاضرات ولقاءات المنتدى الذي سجل مشاركة اكثر من 1500 شخص من جامعيين وفنانين من 40 بلد، بكلمات لممثلي جميع الهياكل المنظمة ولرئيسة جامعة منوبة جهينة غريب، التي قالت أن هذا المنتدى الأول من نوعه والأكبر، يشهد مع اعلان ولادته، مشاركة واسعة من اكادميي وفناني بلدان المشرق وأفريقيا وأوروبا، في منطلق ومنتهى، أساسه رد الاعتبار للعلوم الإنسانيه والاجتماعية في ظل التحولات السياسية والاجتماعية، من خلال خلق فضاء رحب وفسيح للتناول العلمي والبحثي حول العلوم الانسانية والاجتماعية في مختلف مساراتها وتوجهاتها.وابرزت مداخلات الافتتاح، التي واكبها سفراء فرنسا واندونيسا وفلسطين ووالي منوبة، أهمية المنتدى كفرصة للتعارف وربط الصلة والانفتاح وتبادل التجارب بين الجامعيين والباحثين والطلبة الباحثين من مرجعيات ثقافية ولغوية مختلفة، والتفكير لديمومة الملتقى وتواصله بصيغ اخرى.كما أجمع المتدخلون على أهمية الافاق المستقبلية لهذا المنتدى في فتح قنوات تداول الإنتاج العلمي المتواصلة بين مختلف الدول ذات القضايا المشتركة والتحولات الجيو سياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مع اذابة الحواجز اللغوية واللوجيستية بين المراجع المعتمدة من كل البلدان، والاسهام في بناء شبكات عمل مشترك وتبادل الخبرات.يشار الى ان منتدى "انسانيات" يلتئم بالشراكة مع معهد البحوث المغاربية المعاصرة والمجمع العلمي للشرق الاوسط والعالم الإسلامي، والمجتمع ذو الاهتمام العلمي للشرق الاوسط والعوالم الانسانية، وجماعة البحث في الشرق الاوسط والعوالم الاسلامية، إضافة إلى عديد المؤسسات العلمية والثقافية والأكاديمية.وتتوزع فعاليات المنتدى بين جامعة منوبة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، ومدينة الثقافة، وتضم اكثر من 120 ورشة في مختلف فروع علوم الانسان والمجتمع في علم الاجتماع والتهيئة العمرانية والادب والهندسة المعمارية والتاريخ وفنون التصميم، وذلك من خلال لقاءات، ومحاضرات، وحلقات نقاش لتقديم الأعمال المنجزة والتي يتواصل انجازها في علاقة بمجتمعات الشرق الاوسط والمغرب الكبير وغيرها، في قراءة واقعية واستشرافية للحاضر والمستقبل.وبالتوازي مع الانشطة والمحاضرات والورشات العلمية، ينتظم مهرجان افلام انسانيات، بمدينة الثقافة، ومعرض للكتاب يتوزع بين فضاء المعهد العالي لفنون الملتيميديا، وبهو مدينة الثقافة، فضلا عن معرض المبدعين "بالتونسي" ومعرض بيئي وورشة عمل فنية لإعادة التدوير باستخدام الورق "المرسكل"، ومائدة مستديرة حول تحديات التنقل المستدام في تونس من خلال التباحث حول البنية التحتية لركوب الدراجات وريادة وثقافة ركوبها مع ورشات للنقاش حول الرهانات الاخلاقية للفن وغيرها.