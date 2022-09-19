سوسة: وكالة التحكم في الطاقة تطلق برنامج احتفالاتها ببلوغ مليون م2 من اللاقطات الشمسية لتسخين المياه في القطاع السكني

كشفت مديرة مشروع النهوض بالسخانات الشمسية في القطاع السكني بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، سعاد العبروقي، أن برنامج النهوض بالسخانات الشمسية "بروســــــــــول" مكّن خلال الفترة 2005-2021 من تجهيز قرابة 400 ألف عائلة بالسخانات الشمسية (أكثر من مليون متر مربع من اللاقطات)، وتحقيق اقتصاد سنوي في الطاقة يناهز 70 ألف طن مكافئ نفط (في موفى 2021)، واقتصاد في الطاقة مجمع يناهز 650 ألف طن مكافئ نفط.

وأضافت مديرة مشروع النهوض بالسخانات الشمسية في القطاع السكني بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، في تصريح اعلامي، امس الاحد، على هامش تظاهرة إحتفالية نظمتها الوكالة بمدينة سوسة بمناسبة تجاوز مليون متر مربع من تركيز اللاقطات الشمسية، ان هذه الالية ساهمت في تقليص دعم الدولة للطاقة بقرابة 615 مليون دينار (قرابة 45 مليون قارورة غاز منذ انطلاق البرنامج) على مدى فترة تنفيذه مقابل منح استثمار من صندوق الانتقال الطاقي لم تتجاوز 100 مليون دينار.





وأضافت أنّ الوكالة قدّمت منحا لحرفائها الذين اقتنوا سخانات شمسيّة منذ تأسيس هذا البرنامج سنة 2005 إلى اليوم تقدر بـ 100 مليون دينار، وفي المقابل وفّر ذلك على الدولة دعما للطاقة التقليدية (قوارير غاز مسال أو غاز طبيعي) بقيمة 650 مليون دينار.

وبيّنت مديرة المشروع أن مختلف الولايات تتقارب في استخدامها لهذا النوع من الطاقة، غير أن ولاية صفاقس تعتبر الولاية الأكثر تركيزا للطاقة الشمسية.

وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى أن برنامج "بروســــــــــول" الذي انطلق منذ سنة 2005 يوفّر للمستهلك إمكانية تركيز أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية عبر آلية مبتكرة ومندمجة ترتكز على منحة استثمار من صندوق الانتقال الطاقي يتم ادراجها في هيكلة التمويل وصرفها لفائدة المزوّد بعد خصمها من الكلفة، علاوة على تسهيلات في الدفع توفّرها الشركة التونسية للكهرباء والغاز عبر اسناد قرض ميسّر يغطي بقية الاستثمارات ويتم استخلاصه عبر فاتورة الكهرباء على مدى 5 سنوات وهو ما يمكن من تغطية كلفة الاستثمار عبر مبالغ الاقتصاد في الطاقة التي يتم تحقيقها.

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يشار إلى أن احتفالية الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ببلوغ مليون متر مربّع من اللاقطات الشمسية لتسخين المياه في القطاع السكني، تتواصل إلى 27 سبتمبر الجاري في كل من ولايات تونس، وبنزرت، وصفاقس للتعريف بإنجازات برنامج النهوض بالسخانات الشمسية "بروســــــــــول" والتحسيس بضرورة مزيد استغلال إمكانات الطاقات المتجددة في مختلف مراكز استهلاك الطاقة في القطاع السكني.



وأضافت أنّ الوكالة قدّمت منحا لحرفائها الذين اقتنوا سخانات شمسيّة منذ تأسيس هذا البرنامج سنة 2005 إلى اليوم تقدر بـ 100 مليون دينار، وفي المقابل وفّر ذلك على الدولة دعما للطاقة التقليدية (قوارير غاز مسال أو غاز طبيعي) بقيمة 650 مليون دينار.وبيّنت مديرة المشروع أن مختلف الولايات تتقارب في استخدامها لهذا النوع من الطاقة، غير أن ولاية صفاقس تعتبر الولاية الأكثر تركيزا للطاقة الشمسية.وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى أن برنامج "بروســــــــــول" الذي انطلق منذ سنة 2005 يوفّر للمستهلك إمكانية تركيز أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية عبر آلية مبتكرة ومندمجة ترتكز على منحة استثمار من صندوق الانتقال الطاقي يتم ادراجها في هيكلة التمويل وصرفها لفائدة المزوّد بعد خصمها من الكلفة، علاوة على تسهيلات في الدفع توفّرها الشركة التونسية للكهرباء والغاز عبر اسناد قرض ميسّر يغطي بقية الاستثمارات ويتم استخلاصه عبر فاتورة الكهرباء على مدى 5 سنوات وهو ما يمكن من تغطية كلفة الاستثمار عبر مبالغ الاقتصاد في الطاقة التي يتم تحقيقها.يشار إلى أن احتفالية الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ببلوغ مليون متر مربّع من اللاقطات الشمسية لتسخين المياه في القطاع السكني، تتواصل إلى 27 سبتمبر الجاري في كل من ولايات تونس، وبنزرت، وصفاقس للتعريف بإنجازات برنامج النهوض بالسخانات الشمسية "بروســــــــــول" والتحسيس بضرورة مزيد استغلال إمكانات الطاقات المتجددة في مختلف مراكز استهلاك الطاقة في القطاع السكني.