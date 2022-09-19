إنقاذ 22 مهاجرا أجنبيا من الغرق بسواحل صفاقس

أحبطت وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس، الأحد، عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 22 مهاجرا غير نظامي من جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء، وفق ما ذكره المتحدث باسم الحرس.

وأفاد المصدر ذاته، في بلاغ الإثنين، بأن الوحدات حجزت زورقا مجهزا بمحرك .





كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات حلق الوادي وجبنيانة وقليبية، ليلة البارحة، من ضبط 17 شخصا "كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية".

ووفق المتحدث باسم الحرس، حجزت الوحدات لديهم مبلغا ماليا من العملة التونسية .



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كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات حلق الوادي وجبنيانة وقليبية، ليلة البارحة، من ضبط 17 شخصا "كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية".ووفق المتحدث باسم الحرس، حجزت الوحدات لديهم مبلغا ماليا من العملة التونسية .