إنقاذ 22 مهاجرا أجنبيا من الغرق بسواحل صفاقس


Publié le Lundi 19 Septembre 2022 - 18:31 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أحبطت وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس، الأحد، عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 22 مهاجرا غير نظامي من جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء، وفق ما ذكره المتحدث باسم الحرس.
وأفاد المصدر ذاته، في بلاغ الإثنين، بأن الوحدات حجزت زورقا مجهزا بمحرك .

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات حلق الوادي وجبنيانة وقليبية، ليلة البارحة، من ضبط 17 شخصا "كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية".
ووفق المتحدث باسم الحرس، حجزت الوحدات لديهم مبلغا ماليا من العملة التونسية .

..
...




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253246



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 19 سبتمبر 2022 | 22 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:50 18:23 15:42 12:20 06:05 04:37
Babnet
27°
 Babnet35° Babnet % 65 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2431°-2530°-2429°-2226°-22
  • Avoirs en devises
    23544,7

  • (19 sept)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,22994 DT        1$ =3,23657 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 sept)   1611,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   