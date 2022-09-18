ورشات عمل وعروض للتقنيات الجديدة في الفلاحة والصيد البحري والتحويل الأولي المندمج على هامش انعقاد صالون "سيات 22"

تنتظم الدورة ال14 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا "سيات 2022"، من 12 الى 15 اكتوبر القادم بقصر المعارض بالكرم تحت شعار "استثمار ذكي من اجل التنمية المستدامة"، وتنعقد في اطار هذه الدورة ورشات عمل وعروض للتقنيات الجديدة ذات العلاقة بالفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما والتحويل الأولي المندمج ضمن فضاءات مهيأة لاستقبال أصحاب التكنولوجيات الحديثة لتقديم اختراعاتهم ونتائج بحوثهم.





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وتتمحور ورشات العمل التي سيشرف عليها خبراء عن البنك الإفريقي للتنمية، حول "التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية والتأقلم مع التغيرات المناخية في المناطق الريفية" و"الممارسات المجددة للاقتصاد في مياه الري للحد من التأثيرات المناخية" و"التجديد والرقمنة في الممارسات الفلاحية في البلدان الإفريقية"، وفق ما نشرته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على موقعها الالكترونى.كما سيتم تنظيم ورشة عمل من طرف وكالة التعاون الألماني لتبادل الخبرات حول "تمويل المشاريع الفلاحية"، بحضور خبراء من الدول الإفريقية يوم الاربعاء 12 اكتوبر القادم، وورشة عمل حول "التجديد لدفع الاستثمار المسؤول لدى الشباب".ومن المنتظر أن تتضمن هذه التظاهرة الفلاحية الكبرى، فضاءات لعرض آخر ابتكارات التكنولوجيا ذات العلاقة بالفلاحة ومستجدّات البحث العلمي ألفلاحي وأفكار المشاريع الجديدة في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والصيد البحري والخدمات وأن توفر فرصة لقاءات شراكة بين مستثمرين ورجال أعمال من تونس ونظرائهم الأجانب قصد بعث مشاريع أو ربط علاقات تجارية أو إبرام عقود إنتاج فضلا عن تنظيم منتدى دولي حول الاستثمار المسؤول..يذكر ان الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا، الذي تنتظر كل سنتين، يعد الفضاء المناسب لإبراز التحولات التي يشهدها القطاع ألفلاحي بتونس، ويتيح للفلاحين والمجهزين البحريين ورجال الأعمال والمزودين وأصحاب التقنيات والبحث العلمي الفلاحي والمؤسسات الناشئة في الفلاحة، الفرصة للتباحث في الطرق الكفيلة بتطوير أساليب العمل والإنتاج وتنمية العلاقات الاقتصادية وتطوير الشراكة في عديد المجالات، كما يوفر فرصة التعرف على المجالات الحديثة للاستثمار والفرص المتوفرة لترويج المنتجات الفلاحية.