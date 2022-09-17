كاس دافيس - المنتخب التونسي يذلل الفارق امام نظيره اليوناني 1-2

تمكن المنتخب التونسي للتنس من تذليل الفارق 1-2 في سلسلة المباريات التي تجمعه بنظيره اليوناني ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية لمسابقة كاس دافيس وذلك بعد فوز الثنائي مالك الجزيري واسكندر المنصوري في مسابقة الزوجي على ميكائيل بيرفولاراكيس وسيتفانوس تسيتسيباس 2-1 (6-7 و7-6 و6-3) اليوم السبت بملاعب التنس بالمنزه.
ويتضمن بقية برنامج سلسلة هذه المواجهات اليوم السبت مباراتين اخريين في منافسات الفردي الاولى بين سيتفانوس تسيتسيباس واسكندر المنصوري والثانية بين عزيز دوقاز وميكائيل بيرفولاراكيس.
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