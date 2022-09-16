سليانة: خبراء تونسيون وجزائريون وإسبان يزورون محمية جبل السرج وجبل برقو لتعداد الطيور الجوارح المهددة بالإنقراض ووضع خطة لحمايتها

أدى عدد من الخبراء الإسبان والجزائريين والتونسيين في اختصاص علم الطيور وممثلين عن وزارة البيئة والفلاحة والإدارة العام للغابات، زيارات ميدانية إلى محمية جبل السرج وجبل برقو طيلة يومين متتاليين (أمس الخميس واليوم الجمعة) وذلك في إطار تعداد الطيور الجوارح المهددة بالإنقراض، ووضع خطة لحمايتها





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وذكر رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني، في تصريح ل"وات"، أن الفريق لاحظ تنوعا بيولوجيا بمحمية جبل السرج وبجبل برقو، حيث شاهدوا النسر الذهبي والنسر الصغير وصقور وأنواع أخرى من الطيور، وكشف أنه تم ضبط القائمة الحمراء للطيور المعششة في تونس لتضم 190 نوعا من بينهم 74 طائرا مهددا بالإنقراضمن جهته، قال منسق البرنامج العلمي لجمعية "أحباء الطيور" هشام الزفزاف إن ولاية سليانة هي أول منطقة نموذجية لتعداد الطيور بالبلاد التونسية وتوحيد طريقة العمل بين الأطراف المتدخلة بهدف وضع برنامج لمتابعة الطيور الجوارح في تونس وتعداد الطيور المهددة بالانقراضوبينت المختصة في حفظ وتسيير الأنظمة البيئية حفيظة بن معمر(جزائرية) أن الهدف من الزيارة هو تثمين المجهودات بين البلدين، مشيرة إلى إستفادتها من التجربة الإسبانية في الحفاظ على الطيور وتجنب المخاطر المهددةوأفاد كاهية مدير بوزارة البيئة وممثل عن نقطة الاتصال الحكومية بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة حاتم بلقاسم "وات" أن الزيارة تندرج في إطار أسبوع المحافظة على الطيور البرية بالبلاد التونسية، بهدف إدماج التنوع البيولوجي والمحافظة على الطبيعة في السياسات القطاعية للبلاد، واضاف أن إستراتيجية المحافظة على الطيور تنبني على التكوين والتحسيس والتوعية والتربية البيئية بمفهومها الشامل