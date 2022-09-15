فوز النادي البنزرتي على الاولمبي الباجي وديا 2-صفر

فاز النادي الرياضي البنزرتي على الاولمبي الباجي بنتيجة 2-صفر في لقاء ودي في ختام تربصه المغلق الذي انطلق يوم الإثنين 5 سبتمبرالجاري بقمرت تحضيرا لانطلاق بطولة الموسم الجديد.







وجاء هدفا ابناء المدرب كريم التواتي عن طريق كل من المنتدب الجديد من ترجي جرجيسي محمد علي الوريمي وبشير الرحيبي



وسيكون النادي البنزرتي معفى في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى ضمن الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بينما يتبارى الاولمبي الباجي العائد الى الرابطة المحترفة الاولى مع الاتحاد المنستيري في باجة في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية ( المرحلة الاولى من البطولة ).



