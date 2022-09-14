سوسة: 149208 من تلاميذ الابتدائي والاعدادي والثانوي يلتحقون غدا الخميس بمقاعد الدراسة


Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 - 14:49 قراءة: 1 د, 14 ث
      
يستعد 149208 من تلاميذ الابتدائي والاعدادي والثانوي للالتحاق بمقاعد الدراسة ب 260 مؤسسة تربوية بولاية سوسة خلال السنة الدراسية 2022 / 2023، ويتوزع التلاميذ على 183 مدرسة ابتدائية و48 مدرسة اعدادية و29 معهد ثانوي و95 مؤسسة تربوية خاصة مرخص لها، وفق المندوبة الجهوية للتربية ليلى بن ساسي


وأوضحت بن ساسي خلال ندوة صحفية، انتظمت مساء امس الثلاثاء، ان ولاية سوسة باعتبارها جهة جاذبة ما فتئت مؤسساتها التربوية تشهد اقبالا متزايدا على ترسيم التلاميذ، مما تسبب في احداث ضغط كبير على طاقة استيعاب هذه المؤسسات وما يتبع ذلك من كثافة عدد التلاميذ وضرورة توفر اطار تدريس وفضاءات تعلم إضافية، مشيرة على وجه الخصوص الى ان المدارس الابتدائية بولاية سوسة قامت بترسيم 7201 تلميذ بالسنة الأولى أساسي للسنة الدراسية الحالية

وذكرت أن 8411 معلما واستاذا سيباشرون العمل لتأمين الدروس خلال السنة الدراسية الحالية بالجهة وذلك في انتظار سد الشغورات الحاصلة في عدد إطارات التدريس والمقدرة ب104 أساتذة مرحلة اعدادية وثانوية، مشيرة الى ان المؤسسات التربوية بولاية سوسة تشهد كذلك نقصا حادا في بقية الموارد البشرية ولاسيما في القيمين والعملة.


ولفتت بن ساسي الى ان البنية التحتية التربوية بالجهة لم تشهد خلال السنة الدراسية الجارية احداثات جديدة ولكن شهدت في المقابل مؤسسات تربوية توسيعات واعمال صيانة وتعهد وذلك الى جانب تجهيزها باثاث مدرسي جديد

ونوهت المندوبة الجهوية للتربية في هذا الاطار بالمجهودات التي بذلتها الجمعيات والمنظمات والنسيج الاقتصادي والسلط المحلية والجهوية التي تعهدت بصيانة وتجديد عدد هام من المؤسسات التربوية باعتمادات مالية جملية بلغت 3 ملايين و290 الف دينار، وذلك فضلا عن تدخلها في تقديم مساعدات اجتماعية لمستحقيها من التلاميذ

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