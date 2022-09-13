بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: نتائج الدفعة الاولى لمباريات الجولة الثالثة

في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثالثة لمنافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد و التي دارت مساء يوم الثلاثاء :







الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

قاعة بني خيار

بعث بني خيار - نادي كرة اليد بقصور الساف 32-24



قاعة طبلبة

نسر طبلبة - جمعيىة الحمامات 28-26



الاربعاء 14 سبتمبر 2022 (س 17)

قاعة قصر هلال

النادي الرياضي الهلالي - النجم الساحلي

قاعة جمال

نادي كرة اليد بجمال - نادي ساقية الزيت



قاعة المكنين

سبورتينغ المكنين - النادي الافريقي تاجلت

قاعة المهدية

مكارم المهدية - الترجي الرياضي تاجلت



الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 6 2

-النادي الافريقي 6 2

-نادي ساقية الزيت 6 2

-النجم الساحلي 6 2

--نسر طبلبة 6 3

6-نادي قصور الساف 5 3

---بعث بني خيار 5 3

--جمعية الحمامات 5 3

9-مكارم المهدية 4 2

10-ن.ك اليد بجمال 3 2

11-النادي الهلالي 2 2

--سبورتينغ المكنين 2 2





الثلاثاء 13 سبتمبر 2022قاعة بني خياربعث بني خيار - نادي كرة اليد بقصور الساف 32-24قاعة طبلبةنسر طبلبة - جمعيىة الحمامات 28-26قاعة قصر هلالالنادي الرياضي الهلالي - النجم الساحليقاعة جمالنادي كرة اليد بجمال - نادي ساقية الزيتقاعة المكنينسبورتينغ المكنين - النادي الافريقي تاجلتقاعة المهديةمكارم المهدية - الترجي الرياضي تاجلت1-الترجي الرياضي 6 2-النادي الافريقي 6 2-نادي ساقية الزيت 6 2-النجم الساحلي 6 2--نسر طبلبة 6 36-نادي قصور الساف 5 3---بعث بني خيار 5 3--جمعية الحمامات 5 39-مكارم المهدية 4 210-ن.ك اليد بجمال 3 211-النادي الهلالي 2 2--سبورتينغ المكنين 2 2