بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: نتائج الدفعة الاولى لمباريات الجولة الثالثة


Publié le Mardi 13 Septembre 2022 - 19:19 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثالثة لمنافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد و التي دارت مساء يوم الثلاثاء :


الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
قاعة بني خيار
بعث بني خيار - نادي كرة اليد بقصور الساف 32-24

قاعة طبلبة
نسر طبلبة - جمعيىة الحمامات 28-26

الاربعاء 14 سبتمبر 2022 (س 17)
قاعة قصر هلال
النادي الرياضي الهلالي - النجم الساحلي
قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - نادي ساقية الزيت

قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين - النادي الافريقي تاجلت
قاعة المهدية
مكارم المهدية - الترجي الرياضي تاجلت

الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 6 2
-النادي الافريقي 6 2
-نادي ساقية الزيت 6 2
-النجم الساحلي 6 2
--نسر طبلبة 6 3
6-نادي قصور الساف 5 3
---بعث بني خيار 5 3
--جمعية الحمامات 5 3
9-مكارم المهدية 4 2
10-ن.ك اليد بجمال 3 2
11-النادي الهلالي 2 2
--سبورتينغ المكنين 2 2


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